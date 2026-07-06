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Главная Одесса Мораторий на русскоязычный контент: реакция одесситов

Мораторий на русскоязычный контент: реакция одесситов

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 22:33
В Одессе запретят в общественных местах российский контент
Одесситы у фонтана. Фото: Новини.LIVE

На ближайшую сессию Одесского городского совета, которая состоится уже в эту среду, 8 июля, вынесен проект моратория на русскоязычные культурные продукты. Это означает, что в случае его принятия депутатами в публичном пространстве нельзя будет исполнять музыку, демонстрировать фильмы, театральные спектакли, читать литературу и распространять другой культурный контент на русском языке. Таким образом, под запрет могут попасть, в частности, уличные музыканты, исполняющие песни советских исполнителей, которые не подпадали под действие законодательства о декоммунизации.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, как они относятся к запрету русскоязычного контента в общественных местах?

Популяризация украинского контента

Чаще всего жители поддерживали эту инициативу. Для них важен постепенный переход Одессы на украинский язык в повседневной жизни. По их мнению, отказ от русскоязычного контента может уменьшить культурное влияние России и одновременно дать больше места украинской музыке, фильмам и спектаклям.

«Это очень-очень нужно, чтобы сознание наших людей и нашей нации немного повысилось. Популяризировать украинский контент будет его качество, но это уменьшит влияние России на нас. Я надеюсь, мы начнём говорить на украинском языке», — комментирует Дарья.

Дар’я про надію на перехід на українську. Фото: Новини.LIVE
Дарья о надежде на переход на украинский язык. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, среди сторонников инициативы есть и другое мнение. Некоторые одесситы считают, что одних ограничений недостаточно. По их мнению, популярность украинского контента в первую очередь зависит от выбора людей, а не только от запрета русскоязычного продукта.

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«Я думаю, что это правильно. Мы долгое время потребляли этот контент, и сейчас было бы неплохо, чтобы он исчез из нашей культуры. Но что касается популяризации, то если человек хочет слушать украинский контент, то будет, а если не хочет — не будет этого делать», — говорит Анастасия.

Анастасія про якість українського контенту. Фото: Новини.LIVE
Анастасия о качестве украинского контента. Фото: Новини.LIVE

Также одесситы подчеркивают ответственность украинских артистов при выборе языка для творчества. Ведь именно от их примера зависит, на каком языке будет звучать современное украинское культурное пространство. А те, кто сделал свой выбор, — уже поработали над прежним репертуаром.

«Мы в Украине живём. Какой там русский язык? Уже почти все украинские исполнители перевели свои песни. Те, кто был за Украину, — перевели и поют. Поэтому пусть переводят, и будем петь на украинском языке. Это повлияет только к лучшему, потому что у нас много людей, которые ждут возвращения Российской империи или Советского Союза. Эти люди либо должны уехать, либо наконец-то учить украинский и стать украинцами», — подчеркивает Александра.

Анастасія про якість українського контенту. Фото: Новини.LIVE
Александра о переводе песен на украинский язык. Фото: Новини.LIVE

Часть истории

Некоторые горожане считают, что такой контент не стоит поддерживать сейчас, но полностью вычеркивать его из прошлого тоже сложно. Русскоязычные песни могут быть связаны с воспоминаниями о молодости или просто с определенным этапом жизни. В то же время они положительно оценивают переход артистов на украинский язык.

«Я не считаю нужным поддерживать российское производство. А когда речь идет о наших исполнителях, то отчасти я считаю это нормальным, потому что это всё равно часть нашей истории. Это воспоминания наших родителей или нас самих, когда мы были моложе. Но я очень рада, что это переросло в то, что сейчас наши исполнители поют на родном языке. Сейчас он ничем не хуже русского», — добавляет Карина.

Каріна про спогади. Фото: Новини.LIVE
Карина о воспоминаниях. Фото: Новини.LIVE

Цена языка

Для военных этот вопрос имеет особое значение. Ведь речь идет не просто о том, на каком языке звучит песня или фильм, а о том, что именно мы хотим сохранить и защитить во время войны. Для тех, кто ежедневно защищает страну, украинский язык становится частью этой борьбы.

«Я военный и понимаю цену украинского языка. Отношусь к русскому языку отрицательно в любом его проявлении. Надеюсь, что мы будем популяризировать украинский контент», — делится военный Александр.

Олександр про важливість української. Фото: Новини.LIVE
Александр о важности украинского языка. Фото: Новини.LIVE

Итак, эта инициатива стала для Одессы ещё одним поводом задуматься о том, что формирует пространство города каждый день — музыка, язык, привычки и выбор самих людей. И именно от этого выбора зависит, как будет звучать Одесса в будущем.

Как писали Новини.LIVE, журналисты выяснили, как одесситы относятся к топливному кризису в России, вызванному ударами ВСУ по нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре. Украинцы живут в условиях войны уже пятый год и, адаптировавшись, наблюдают за ситуацией с врагом.

Также Новини.LIVE писали о том, как одесситы отреагировали на повышение стоимости проезда в городских маршрутках до 25 гривен. Рост цен на топливо и обслуживание транспорта привели к изменению тарифа, что вызвало оживленное обсуждение среди горожан.

русский язык музыка Украина культура Новости Одессы
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер
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