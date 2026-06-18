Проверка театра «Маски» в Одессе завершилась составлением протоколов

Театр «Маски». Иллюстративное фото: Анна Неруш/Facebook

В ходе проверки одесского театра «Маски» были выявлены нарушения законодательства о языке. Представители Уполномоченного по защите государственного языка составили четыре протокола об административных правонарушениях. Проверка длилась более двух с половиной часов, часть недостатков театр устранил сразу. Ранее это же заведение уже получало штраф за нарушение требований закона.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Уполномоченного по защите государственного языка.

Причина проверки

Основанием для государственного контроля стали три жалобы от разных заявителей. Они касались возможных нарушений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По словам представительницы Уполномоченного по защите государственного языка Анны Неруш, руководство театра предоставило доступ к помещениям и необходимым документам во время проверки.

"По результатам проверки было составлено 4 протокола", — сообщила Анна Неруш.

Язык обслуживания

Один из протоколов касается нарушения требований по обслуживанию посетителей. К жалобе приложили видео, на котором сотрудник театра предоставляет информацию посетительнице на русском языке. Речь идет о нарушении статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Книги на русском

В ходе проверки также выявили нарушения в сфере книгораспространения. В театре продавали пять наименований книг, написанных актерами заведения на русском языке, тогда как украиноязычных изданий в продаже не было. В театре заявили о намерении пополнить ассортимент книгами на государственном языке. По закону доля книжных изданий на украинском языке в продаже должна составлять не менее 50%.

Нарушения в интернете

Еще один протокол составили из-за работы интернет-представительств театра. На страницах заведения в соцсетях обнаружили русскоязычные посты, хэштеги и публикации с аудиосопровождением на русском языке. Это нарушение зафиксировали повторно в течение года.

"К моменту проверки русскоязычные посты и хэштеги уже были переведены", — отметила Анна Неруш.

Вывески заменили

Также в помещении театра обнаружили три вывески на негосударственном языке. Это нарушение также выявили повторно. Во время проверки русскоязычные вывески демонтировали или заменили. В марте этого года по результатам предыдущей проверки на этот же театр наложили штрафы на общую сумму 17 тысяч гривен.

Языковые скандалы

Отметим, ранее уволили профессора Одесского национального технологического университета за использование русского языка на занятиях. В соцсетях часть пользователей сочла решение университета слишком суровым, подчеркивая проблемы с нехваткой преподавателей и условиями работы в вузах. Другие — поддержали увольнение, отмечая, что сотрудники государственных учебных заведений должны соблюдать языковое законодательство.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе во время онлайн-урока преподаватель без предупреждения начал объяснять материал не только на английском, но и на русском языке. Впоследствии выяснилось, что такое решение было принято из-за ребенка из России, который не понимает украинского. В то же время в группе учились семеро украиноязычных детей. Мать ученицы подчеркнула, что украинский язык является государственным языком образовательного процесса, а дублирование материала на русском без согласия родителей недопустимо.

Также Новини.LIVE писали, что в ночном клубе "Ministerium" во время вечеринки звучали песни российских исполнителей. Кадры с мероприятия опубликовали сами посетители. Подобные случаи в Одессе уже становились поводом для проверок со стороны властей и правоохранительных органов.