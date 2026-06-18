Перевірка театру «Маски» в Одесі завершилась протоколами

Театр Маски. Фото ілюстративне: Анна Неруш/Facebook

Під час перевірки одеського театру "Маски" зафіксували порушення мовного законодавства. Представники Уповноваженої із захисту державної мови склали чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Перевірка тривала понад дві з половиною години, частину недоліків театр усунув одразу. Раніше цей же заклад уже отримував штраф за порушення вимог закону.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту Уповноваженого із захисту державної мови.

Причина перевірки

Підставою для державного контролю стали три скарги від різних заявників. Вони стосувалися можливих порушень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За словами представниці Уповноваженої із захисту державної мови Анни Неруш, керівництво театру надало доступ до приміщень і необхідних документів під час перевірки.

"За результатом перевірки було складено 4 протоколи", — повідомила Анна Неруш.

Мова обслуговування

Один із протоколів стосується порушення вимог щодо обслуговування відвідувачів. До скарги додали відео, на якому працівник театру надає інформацію відвідувачці російською мовою. Йдеться про порушення статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Книжки російською

Під час перевірки також виявили порушення у сфері книгорозповсюдження. У театрі продавали п’ять найменувань книжок авторства акторів закладу російською мовою, тоді як україномовних видань у продажу не було. У театрі заявили про намір доповнити асортимент книжками державною мовою. За законом частка книжкових видань українською мовою у продажу має становити не менше 50%.

Порушення онлайн

Ще один протокол склали через роботу інтернет-представництв театру. На сторінках закладу у соцмережах виявили російськомовні дописи, хештеги та публікації з аудіосупроводом російською мовою. Це порушення зафіксували повторно протягом року.

"На час перевірки російськомовні дописи та хештеги вже перекладені", — зазначила Анна Неруш.

Вивіски замінили

Також у приміщенні театру знайшли три вивіски недержавною мовою. Це порушення також виявили повторно. Під час перевірки російськомовні вивіски демонтували або замінили. У березні цього року за результатами попередньої перевірки на цей же театр наклали штрафи на загальну суму 17 тисяч гривень.

Мовні скандали

Зазначимо, раніше звільнили професора Одеського національного технологічного університету через використання російської мови на заняттях. У соцмережах частина користувачів сприйняла рішення університету занадто суворим, наголошуючи на проблемах із нестачею викладачів і умовами роботи у вишах. Інша — підтримала звільнення, зазначаючи, що працівники державних навчальних закладів мають дотримуватися мовного законодавства.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі під час онлайн-уроку викладач без попередження почав пояснювати матеріал не лише англійською, а й російською мовою. Згодом з’ясувалося, що таке рішення ухвалили через дитину з Росії, яка не розуміє української. Водночас у групі навчалися семеро україномовних дітей. Мати учениці наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання матеріалу російською без згоди батьків є неприйнятним.

Також Новини.LIVE писали, що у нічному клубі "Ministerium", під час вечірки звучали пісні російських виконавців. Кадри з заходу опублікували самі відвідувачі. Подібні випадки в Одесі вже ставали підставою для перевірок з боку влади та правоохоронних органів.