Скандал зі звільненням одеського професора: реакція соцмереж

Студенти біля університету. Фото ілюстративне: studlifeod.ontu.edu.ua

В Одесі звільнили професора одного з університетів через використання російської мови на заняттях. Це рішення викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Частина українців стала на захист викладача, інші — підтримали звільнення.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Реакція мережі

Викладача Одеського національного технологічного університету звільнили після скарги студента. Той додав до звернення копії екзаменаційних білетів російською мовою. Після цього в університеті провели перевірку, яка підтвердила порушення мовних норм. У підсумку адміністрація ухвалила рішення про звільнення викладача. Ця ситуація швидко викликала широкий резонанс у соцмережах. Користувачі почали активно обговорювати не лише сам інцидент, а й загальний стан освіти. Частина людей звертає увагу на хронічну нестачу викладачів у вишах, низькі зарплати та складні умови праці. На їхню думку, у таких реаліях звільнення навіть проблемного викладача може лише погіршити ситуацію.

"В цьому університеті, немає інших вчителів та викладачів!!! Ніхто не хоче працювати в таких умовах і за таку мізерну зарплату! Ці викладачі вчили ще мене та мого чоловіка! І так сталося, що вони не володіють українською мовою! Правильно це чи неправильно, це просто реальне життя та ситуація! У доньки в школі до сих пір вчителя старшого віку викладають російською! Комусь не подобається — йдіть і викладайте замість них! Просто дурне рішення", — пишуть у мережі.

Скриншот на підтримку професора.

"Дивовижно, як в країні люблять воювати зі стариками, мовою, історією, пам'ятниками. А державу захищати немає кому", — йдеться в одному з коментарів.

Захист викладача.

Аргументи проти

Водночас інша частина українців підтримала рішення університету і вважає його закономірним. Вони наголошують, що державні навчальні заклади зобов’язані дотримуватися мовного законодавства. Особливо це стосується офіційних матеріалів, зокрема екзаменаційних білетів, які мають бути українською. У коментарях також підкреслюють, що викладач із науковим ступенем повинен володіти державною мовою. На думку критиків, роки роботи в освіті — достатній час, щоб адаптуватися до вимог і перейти на українську в навчальному процесі.

"Як можна назвати професором людину, яка не змогла зробити білети українською? Якщо за стільки років не вивчив мову — це проблема", — зазначають користувачі.

Коментар проти професора.

"В Україні існує 80 мов національних меншин. Професор зробив екзаменаційні білети всіма 80 мовами чи всупереч статті 24 Конституції зробив виняток для російської мови? Це перше. З якого дива студенти — громадяни України зобовʼязані володіти російською мовою? Це друге", — додають інші.

Обурення за російську мову.

Деталі перевірки

В Одесі звільнили професора Одеського національного технологічного університету. Підставою стала скарга студента, який звернувся до мовного омбудсмена та додав копії екзаменаційних білетів російською мовою. Після цього розпочали перевірку, а в університеті провели внутрішнє розслідування. Факти порушення підтвердили, зокрема щодо використання недержавної мови в навчальному процесі. У результаті на викладача склали протокол, а згодом його звільнили з посади. Закон передбачає, що мовою освітнього процесу в Україні є українська, тому такі випадки підпадають під відповідальність.

Пояснення професора

Сам викладач пояснив свої дії технічними причинами. За його словами, він використав старі білети російською мовою через проблеми з комп’ютером і зробив це, щоб не зірвати сесію. Також він зазначив, що під час занять відповідав студентам тією мовою, якою вони до нього зверталися.

