В Одесі звільнили професора за використання російської мови

Будівля Одеського національного технологічного університету. Фото ілюстративне: Stitched Panorama

В Одеському національному технологічному університеті звільнили професора після перевірки через скаргу. Виявилося, що він проводив заняття російською мовою. Порушення підтвердили під час державного контролю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Уповноваженого із захисту державної мови.

За даними сайту, підставою для перевірки стала скарга студента, який повідомив, що викладач веде лекції російською, а також що він готував екзаменаційні білети мовою агресора. Хлопець надав копії цих паперів. Після звернення в університеті провели внутрішню перевірку і підтвердили викладені факти.

Як пояснив сам викладач, він використав старі білети через технічні проблеми з комп’ютером. Також зазначив, що відповідав студентам російською, бо так до нього зверталися. Ці аргументи врахували, але вони не змінили результат перевірки.

За підсумками контролю зафіксували порушення статті 21 мовного закону, яка визначає державну мову обов’язковою для освітнього процесу. Після розгляду матеріалів викладача звільнили.

Читайте також:

Днями в Одесі у центрі уваги опинилася ситуація з неналежною поведінкою інспекторів під час перевірок одеських шкіл. За повідомленнями, представники комісії порушували особистий простір вчителів, вимагаючи доступу до їхніх речей, що викликало хвилю обурення. У профільному департаменті вже розпочали службову перевірку дій комісії, а в міністерстві таку поведінку назвали неприпустимою. Посадовиця наголошує, що контроль має бути професійним і не принижувати гідність працівників освіти.

"Наразі за інформацією Департаменту освіти міста Одеси проходить службова перевірка на дії комісії, яка перевіряла заклади освіти. Не мають права вимагати і мати доступ до особистих речей працівника. На моє переконання, це приниження", — прокоментувала скандал заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова.

Як інформували Новини.LIVE в Одеській області за рік виявили 117 випадків порушення рекламного законодавства. Найпоширеніше порушення — використання недержавної мови в рекламі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що нічний дроновий удар росіян зачепив і освітню інфраструктуру Одеси. За даними очільника Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександра Лончака, всього пошкодження зазнали сім будівель шкіл та університетів. Зокрема: