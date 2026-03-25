Будівництво укриттів на Одещині та скандали з перевірками вчителів

Діти в укритті. Фото ілюстративне

Одеська область отримала сотні мільйонів гривень на будівництво сучасних укриттів, проте темпи робіт залишаються низькими через слабке засвоєння коштів громадами. Поки держава намагається створити безпечні умови для навчання, освітню спільноту сколихнули повідомлення про некоректну поведінку інспекторів під час перевірок у школах.

Про це повідомила заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова під час брифінгу в Одесі, передають журналісти Новини.LIVE.

Пріоритет на безпеці

Уряд спрямовує основні фінансові ресурси у прифронтові та прикордонні регіони, щоб діти могли повернутися до очного навчання. Одеська область офіційно входить до десятки пріоритетних регіонів, на які держава виділяє безпрецедентні суми для зведення захисних споруд. Минулого року область отримала 600 мільйонів гривень субвенції, що мали перетворитися на 11 сучасних об’єктів. Це не просто підвали, а повноцінні простори для безперервних уроків під час тривог.

"Безпрецедентні великі кошти. Лише субвенцію минулого року в 25-му Одеська область отримала 600 мільйонів на облаштування укриттів. Тобто, ми говоримо про наступне, що гроші держава виділяє з абсолютною пріоритизацією саме прифронтових регіонів і прикордонних. Одеська область входить до десяти цих регіонів", — розповіла заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова.

Підземні школи

Головною проблемою залишається низький рівень використання виділеного бюджету — наразі громади Одещини освоїли лише 36% від запланованої суми. Міністерство освіти наголошує, що подальше фінансування напряму залежить від того, наскільки швидко будуть завершені вже розпочаті об’єкти. Затримки виникають через нестачу робочих рук та повільне оновлення проєктної документації на місцях. Держава готова давати більше, але лише за умови, що попередні мільйони перетворяться на реальні безпечні класи.

"Якщо ми говорити про засвоєння, з цих 600 мільйонів засвоєно було 36%. Це означає, що кошти не були конвертовані в побудовані укриття. Не можуть виділятися нові кошти без ефективного засвоєння попередніх. Це взаємопов'язані речі", — зазначила заступниця.

Вимоги до безпеки

Державна політика передбачає фінансування лише капітальних споруд, які відповідають сучасним будівельним нормам. Найпростіші укриття, де діти можуть лише перечекати небезпеку, облаштовують переважно за кошти міжнародних донорів. Мета міністерства — створити мережу "підземних шкіл", де можна організувати навчання у дві зміни без втрати якості освіти. Такі приміщення мають надійний захист та вентиляцію, що дозволяє школярам перебувати там тривалий час.

"Держава з 2024 року виділяє кошти лише на протирадіаційні укриття або споруди подвійного призначення. Це приміщення, в яких дитина не пересиджує, а може повноцінно навчатися. Ще по бутовому обігу такі укриття називаються підземними школами", — повідомила Надія Кузьмичова.

Скандал з перевірками

Паралельно з питаннями будівництва, у центрі уваги опинилася ситуація з неналежною поведінкою інспекторів під час перевірок одеських шкіл. За повідомленнями, представники комісії порушували особистий простір вчителів, вимагаючи доступу до їхніх речей, що викликало хвилю обурення. У профільному департаменті вже розпочали службову перевірку дій комісії, а в міністерстві таку поведінку назвали неприпустимою. Посадовиця наголошує, що контроль має бути професійним і не принижувати гідність працівників освіти.

"Наразі, за інформацією Департаменту освіти міста Одеси, проходить службова перевірка на дії комісії, яка перевіряла заклади освіти. Не мають права вимагати і мати доступ до особистих речей працівника. На моє переконання, це приниження", — підсумувала заступниця.

