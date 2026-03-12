Шкільне харчування в Одесі та області

Діти у їдальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеських школах активно змінюють підхід до їжі, проте питання якості залишається відкритим. Окрім масштабної модернізації їдалень, навчальні заклади змушені підлаштовуватися під реалії війни та впроваджувати нові формати харчування навіть в укриттях. При цьому кожен випадок неякісної роботи постачальників має завершуватися жорсткою реакцією та розірванням контрактів.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак, передають журналісти Новини.LIVE.

Оновлені кухні

На Одещині вже понад половину шкільних харчоблоків мають сучасне обладнання. За кошти державного бюджету капітально оновили 13 об’єктів, де замінили комунікації, вентиляцію та встановили нові плити й пароконвектомати. Громади також активно долучаються до ремонтів, аби кухарі могли готувати якісно за сучасними стандартами.

"На сьогоднішній день більше половини харчоблоків відремонтовано і мають сучасне обладнання в закладах загальної середньої освіти", — зазначає Олександр Лончак.

Конфлікти з постачальниками

Попри ремонти, соцмережі часто вибухають скаргами на фірми, які виграють тендери, але годують дітей несмачно. Очільник Департаменту наголошує, щ терпіти це не потрібно. Якщо постачальник не реагує на зауваження, школа або місцева влада повинні негайно розривати договір, адже контроль за якістю — це першочергова відповідальність керівника закладу.

"Якщо є нарікання з боку батьків чи самих здобувачів освіти — вони не їдять ці страви — то потрібно замінити постачальника, змінити меню та самі підходи", — підкреслює посадовець.

Обід під час тривоги

Окрему увагу приділили використанню сухпайків, які іноді нагадують військові набори. Це вимушений крок для безпеки. Адже коли повітряна тривога триває годинами, а діти перебувають в укриттях без світла, це єдиний спосіб забезпечити їх перекусом. Закон дозволяє такий формат пакування на період воєнного стану та тривалих відключень електрики.

"Коли лунає повітряна тривога по 8-9 годин і діти знаходяться в укритті, то все одно дати дитині харчування можливо, використовуючи сухпайки", — пояснив директор Департаменту.

