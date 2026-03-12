Видео
Главная Одесса Школьное меню в Одессе кардинально изменится из-за жалоб

Школьное меню в Одессе кардинально изменится из-за жалоб

Дата публикации 12 марта 2026 13:47
Школьное питание в Одессе и области
Дети в столовой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесских школах активно обновляют подход к организации питания, но проблема качества по-прежнему остается актуальной. Помимо масштабной модернизации столовых, учебные заведения вынуждены адаптироваться к военным условиям и внедрять новые форматы, включая питание в укрытиях. При этом каждый случай несоответствия работы поставщиков должен приводить к решительным мерам и расторжению контрактов.

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак, передают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Обновленные кухни

В Одесской области уже более половины школьных пищеблоков имеют современное оборудование. За средства государственного бюджета капитально обновили 13 объектов, где заменили коммуникации, вентиляцию и установили новые плиты и пароконвектоматы. Громады также активно приобщаются к ремонтам, чтобы повара могли готовить качественно по современным стандартам.

"На сегодняшний день более половины пищеблоков отремонтировано и имеют современное оборудование в учреждениях общего среднего образования", — отмечает Александр Лончак.

Зміна шкільного харчування в Одесі
Александр Лончак во время брифинга. Фото: Новини.LIVE

Конфликты с поставщиками

Несмотря на ремонты, соцсети часто взрываются жалобами на фирмы, которые выигрывают тендеры, но кормят детей невкусно. Глава Департамента отмечает, что терпеть это не нужно. Если поставщик не реагирует на замечания, школа или местные власти должны немедленно разрывать договор, ведь контроль за качеством — это первоочередная ответственность руководителя учреждения.

"Если есть нарекания со стороны родителей или самих соискателей образования — они не едят эти блюда — то нужно заменить поставщика, изменить меню и сами подходы", — подчеркивает чиновник.

Обед во время тревоги

Отдельное внимание уделили использованию сухпайков, которые иногда напоминают военные наборы. Это вынужденный шаг для безопасности. Ведь когда воздушная тревога длится часами, а дети находятся в укрытиях без света, это единственный способ обеспечить их перекусом. Закон позволяет такой формат упаковки на период военного положения и длительных отключений электричества.

"Когда раздается воздушная тревога по 8-9 часов и дети находятся в укрытии, то все равно дать ребенку питание возможно, используя сухпайки", — пояснил директор Департамента.

Напомним, мы сообщали о том, что после встречи с участниками пятого сезона "Школы молодого дипломата" мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что гордится молодежью города. Он отметил, что именно это поколение будет формировать будущее Харькова и всей Украины.

Также мы писали, что учебные заведения Соломенского и Днепровского районов Киева получили 20 генераторов от Фонда Елены Зеленской. Благодаря этому более 11,5 тысяч детей смогут учиться без перебоев во время отключений электроэнергии.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
