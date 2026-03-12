Безкоштовне харчування та нові їдальні на Одещині

Кухарі готують обід. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Шкільні їдальні в Одеській області проходять через масштабне оновлення, яке стосується як меню, так і фінансування. Найважливішою зміною стало розширення програми безкоштовного харчування, яка тепер охоплює учнів усіх класів. Окрім цього, регіон залучає міжнародних партнерів для будівництва унікальних об’єктів, що дозволять забезпечити гарячою їжею цілі райони навіть у найскладніші часи.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Одеської ОВА Антон Шалигайло, передають журналісти Новини.LIVE.

Безкоштовно для всіх

Якщо раніше за державний кошт харчувалися лише учні молодшої школи та пільговики, то тепер ситуація змінилася. Державна підтримка дозволила відкрити безкоштовний доступ до обідів для школярів усіх класів. Це значно розширило коло дітей, які отримують якісну та корисну їжу протягом навчального дня, незалежно від статків родини.

"Сьогодні ми маємо безкоштовний доступ до харчування наших школярів, починаючи з першого до 11 класу плюс пільговий контингент", — зазначає Антон Шалигайло.

Антон Шигайло під час брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Революція на кухнях

Модернізація торкнулася сотень закладів Одещини. За два роки відремонтували понад 150 харчоблоків по всій області. Особлива увага приділяється створенню "опорних кухонь", які готують їжу не лише для своєї школи, а й для сусідніх громад. Найбільшим проєктом стане фабрика-кухня в Ізмаїлі, яку збудують за підтримки американських благодійників для потреб усього району.

"Реалізація цього проєкту дозволить нам значно підвищити якість харчування та знизити витрати на його організацію", — наголошує посадовець.

Навчання та автономність

Щоб нове обладнання не простоювало, понад тисячу кухарів уже пройшли перепідготовку в спеціальних кулінарних хабах Одеси, Саврані та Ізмаїла. Окрім зміни підходів до рецептів, заклади адаптувалися до відключень світла. Завдяки генераторам більшість шкіл області продовжує готувати їжу автономно, а для закладів без власних кухонь організували доставку.

"В принципі, наші заклади освіти вже пристосувалися до організації освітнього процесу в умовах відключення світла", — підсумував заступник голови ОВА.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в одеських школах активно змінюють підхід до їжі, проте питання якості залишається відкритим. Окрім масштабної модернізації їдалень, навчальні заклади змушені підлаштовуватися під реалії війни та впроваджувати нові формати харчування навіть в укриттях.

Також ми писали, що заклади освіти Солом’янського та Дніпровського районів Києва отримали 20 генераторів від Фундації Олени Зеленської. Завдяки цьому понад 11,5 тисяч дітей зможуть навчатися без перебоїв під час відключень електроенергії.