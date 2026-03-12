Видео
Україна
Главная Одесса Школьные столовые Одесчины переходят на автономную работу

Школьные столовые Одесчины переходят на автономную работу

Дата публикации 12 марта 2026 15:40
В столовых Одесчины масштабное обновление
Повара готовят обед. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области проходит масштабное обновление школьных столовых, затрагивающее как меню, так и финансирование. Ключевым изменением стало расширение программы бесплатного питания, теперь она охватывает учеников всех классов. Кроме того, регион сотрудничает с международными партнерами для возведения уникальных объектов, способных обеспечить горячим питанием целые районы даже в самые трудные периоды.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Одесской ОГА Антон Шалигайло, передают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Бесплатно для всех

Если раньше за государственный счет питались только ученики младшей школы и льготники, то теперь ситуация изменилась. Государственная поддержка позволила открыть бесплатный доступ к обедам для школьников всех классов. Это значительно расширило круг детей, которые получают качественную и полезную пищу в течение учебного дня, независимо от достатка семьи.

"Сегодня мы имеем бесплатный доступ к питанию наших школьников, начиная с первого до 11 класса плюс льготный контингент", — отмечает Антон Шалигайло.

Харчування в одеських школах
Антон Шигайло во время брифинга. Фото: Новини.LIVE

Революция на кухнях

Модернизация коснулась сотен заведений Одесской области. За два года отремонтировали более 150 пищеблоков по всей области. Особое внимание уделяется созданию "опорных кухонь", которые готовят еду не только для своей школы, но и для соседних громад. Самым большим проектом станет фабрика-кухня в Измаиле, которую построят при поддержке американских благотворителей для нужд всего района.

"Реализация этого проекта позволит нам значительно повысить качество питания и снизить расходы на его организацию", — отмечает чиновник.

Обучение и автономность

Чтобы новое оборудование не простаивало, более тысячи поваров уже прошли переподготовку в специальных кулинарных хабах Одессы, Саврани и Измаила. Кроме изменения подходов к рецептам, заведения адаптировались к отключениям света. Благодаря генераторам большинство школ области продолжает готовить еду автономно, а для заведений без собственных кухонь организовали доставку.

"В принципе, наши учебные заведения уже приспособились к организации образовательного процесса в условиях отключения света", — подытожил заместитель председателя ОГА.

Напомним, мы сообщали, что в одесских школах активно меняют подход к еде, однако вопрос качества остается открытым. Кроме масштабной модернизации столовых, учебные заведения вынуждены подстраиваться под реалии войны и внедрять новые форматы питания даже в укрытиях.

Также мы писали, что учебные заведения Соломенского и Днепровского районов Киева получили 20 генераторов от Фонда Елены Зеленской. Благодаря этому более 11,5 тысяч детей смогут учиться без перебоев во время отключений электроэнергии.

Одесса дети еда Одесская область Новости Одессы школа
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
