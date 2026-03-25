В Одесі нові правила для першокласників: зарахування до шкіл

Першокласники в школі. Фото ілюстративне

В Одесі стартує прийом дітей до першого класу на 2026 рік. Батькам уже назвали чіткі терміни та правила подачі документів. Жодних конкурсів чи перевірок знань для першачків не буде.

Терміни подачі

Прийом заяв до перших класів розпочнеться 1 квітня і триватиме до 31 травня включно. Саме цей період є основним для подання документів. До 1 червня школи мають зарахувати всіх дітей, які проживають на закріпленій території. Після цього, якщо залишаться вільні місця, почнеться додатковий набір.

Як подати документи

Подати документи можна кількома способами:

особисто у школі;

електронною поштою;

через онлайн-сервіси (якщо вони доступні).

Дитину приводити не потрібно — її присутність під час подання документів не обов’язкова.

Необхідні документи

Обов’язково потрібно підготувати:

заяву одного з батьків;

копію або дані свідоцтва про народження;

медичну довідку №086/о (для очного або змішаного навчання).

Додатково, за наявності:

документ про місце проживання (для пріоритету);

висновок ІРЦ — для дітей з особливими освітніми потребами.

Порядок зарахування

Спочатку до школи зараховують дітей, які проживають на її території обслуговування. Далі:

до 15 червня — приймають дітей з інших районів (іноді проводять жеребкування);

після 15 червня — зараховують у порядку подання заяв на вільні місця.

Вступ до першого класу відбувається без конкурсів. Перевіряти знання чи навички дитини заборонено.

Хто має пріоритет

Першочергово зараховують:

дітей, які живуть поруч зі школою;

братів і сестер учнів цього закладу;

дітей працівників школи;

випускників дитсадка при цій же школі.

Форми навчання

Батьки можуть обрати з кількох форматів:

очна форма — навчання у школі;

дистанційна — онлайн;

екстернат — самостійне навчання;

сімейна форма — навчання вдома з батьками;

педагогічний патронаж — для дітей, які не можуть відвідувати школу за станом здоров’я.

У багатьох школах можливий змішаний формат — усе залежить від наявності місць в укриттях.

Діти за кордоном

Для дітей, які перебувають за кордоном, в Одесі формують дистанційні класи. Там вивчатимуть українську мову, літературу та курс "Я досліджую світ". Це дозволяє поєднувати навчання в іноземній школі та українській.

Контакти районів

З організаційних питань можна звернутися:

Київський район: (048) 753 00 31, k-tvo@ukr.net

Пересипський район: (0482) 34 04 81, s-tvo@ukr.net

Приморський район: (048) 722 07 93, р-tvo@ukr.net

Хаджибейський район: (048) 761 24 34, m-tvo@ukr.net

