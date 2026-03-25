В Одессе новые правила для первоклассников: зачисление в школы
В Одессе стартует прием детей в первый класс на 2026 год. Родителям уже назвали четкие сроки и правила подачи документов. Никаких конкурсов или проверок знаний для первоклашек не будет.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Сроки подачи документов
Прием заявлений в первые классы начнется 1 апреля и продлится до 31 мая включительно. Именно этот период является основным для подачи документов. До 1 июня школы должны зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории. После этого, если останутся свободные места, начнется дополнительный набор.
Как подать документы
- Подать документы можно несколькими способами:
- лично в школе;
- по электронной почте;
- через онлайн-сервисы (если они доступны).
Ребенка приводить не нужно — его присутствие при подаче документов не обязательно.
Необходимые документы
Обязательно нужно подготовить:
- заявление одного из родителей;
- копию или данные свидетельства о рождении;
- медицинскую справку №086/о (для очного или смешанного обучения).
Дополнительно, при наличии:
- документ о месте проживания (для приоритета);
- заключение ИРЦ — для детей с особыми образовательными потребностями.
Порядок зачисления
Сначала в школу зачисляют детей, проживающих на ее территории обслуживания. Далее:
- до 15 июня — принимают детей из других районов (иногда проводят жеребьевку);
- после 15 июня — зачисляют в порядке подачи заявлений на свободные места.
Вступление в первый класс происходит без конкурсов. Проверять знания или навыки ребенка запрещено.
Кто имеет приоритет
В первую очередь зачисляют:
- детей, которые живут рядом со школой;
- братьев и сестер учеников этого заведения;
- детей работников школы;
- выпускников детсада при этой же школе.
Формы обучения
Родители могут выбрать из нескольких форматов:
- очная форма — обучение в школе;
- дистанционная — онлайн;
- экстернат — самостоятельное обучение;
- семейная форма — обучение дома с родителями;
- педагогический патронаж — для детей, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья.
Во многих школах возможен смешанный формат — все зависит от наличия мест в укрытиях.
Дети за границей
Для детей, которые находятся за границей, в Одессе формируют дистанционные классы. Там будут изучать украинский язык, литературу и курс "Я исследую мир". Это позволяет совмещать обучение в иностранной школе и украинской.
Контакты районов
По организационным вопросам можно обратиться:
- Киевский район: (048) 753 00 31, k-tvo@ukr.net
- Пересипский район: (0482) 34 04 81, s-tvo@ukr.net
- Приморский район: (048) 722 07 93, р-tvo@ukr.net
- Хаджибейский район: (048) 761 24 34 34, m-tvo@ukr.net
