Главная Одесса В Одессе новые правила для первоклассников: зачисление в школы

В Одессе новые правила для первоклассников: зачисление в школы

Дата публикации 25 марта 2026 12:07
В Одессе новые правила для первоклассников: зачисление в школы
Первоклассники в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе стартует прием детей в первый класс на 2026 год. Родителям уже назвали четкие сроки и правила подачи документов. Никаких конкурсов или проверок знаний для первоклашек не будет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Сроки подачи документов

Прием заявлений в первые классы начнется 1 апреля и продлится до 31 мая включительно. Именно этот период является основным для подачи документов. До 1 июня школы должны зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории. После этого, если останутся свободные места, начнется дополнительный набор.

Как подать документы

  • Подать документы можно несколькими способами:
  • лично в школе;
  • по электронной почте;
  • через онлайн-сервисы (если они доступны).

Ребенка приводить не нужно — его присутствие при подаче документов не обязательно.

Необходимые документы

Обязательно нужно подготовить:

  • заявление одного из родителей;
  • копию или данные свидетельства о рождении;
  • медицинскую справку №086/о (для очного или смешанного обучения).

Дополнительно, при наличии:

  • документ о месте проживания (для приоритета);
  • заключение ИРЦ — для детей с особыми образовательными потребностями.

Порядок зачисления

Сначала в школу зачисляют детей, проживающих на ее территории обслуживания. Далее:

  • до 15 июня — принимают детей из других районов (иногда проводят жеребьевку);
  • после 15 июня — зачисляют в порядке подачи заявлений на свободные места.

Вступление в первый класс происходит без конкурсов. Проверять знания или навыки ребенка запрещено.

Кто имеет приоритет

В первую очередь зачисляют:

  • детей, которые живут рядом со школой;
  • братьев и сестер учеников этого заведения;
  • детей работников школы;
  • выпускников детсада при этой же школе.

Формы обучения

Родители могут выбрать из нескольких форматов:

  • очная форма — обучение в школе;
  • дистанционная — онлайн;
  • экстернат — самостоятельное обучение;
  • семейная форма — обучение дома с родителями;
  • педагогический патронаж — для детей, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья.

Во многих школах возможен смешанный формат — все зависит от наличия мест в укрытиях.

Дети за границей

Для детей, которые находятся за границей, в Одессе формируют дистанционные классы. Там будут изучать украинский язык, литературу и курс "Я исследую мир". Это позволяет совмещать обучение в иностранной школе и украинской.

Контакты районов

По организационным вопросам можно обратиться:

  • Киевский район: (048) 753 00 31, k-tvo@ukr.net
  • Пересипский район: (0482) 34 04 81, s-tvo@ukr.net
  • Приморский район: (048) 722 07 93, р-tvo@ukr.net
  • Хаджибейский район: (048) 761 24 34 34, m-tvo@ukr.net

Новини.LIVE сообщали, что в детско-юношеской спортивной школе № 5 в Одессе готовятся к капитальному ремонту здания. Проект уже включили в городскую программу развития спорта. Перед началом работ заведение должно получить официальное согласие городского совета как владельца помещения.

Как писали Новини.LIVE, в одесских школах активно меняют подход к еде, однако вопрос качества остается открытым. Кроме масштабной модернизации столовых, учебные заведения вынуждены подстраиваться под реалии войны и внедрять новые форматы питания даже в укрытиях. При этом каждый случай некачественной работы поставщиков должен завершаться жесткой реакцией и расторжением контрактов.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
