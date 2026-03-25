В Одессе новые правила для первоклассников: зачисление в школы

Первоклассники в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе стартует прием детей в первый класс на 2026 год. Родителям уже назвали четкие сроки и правила подачи документов. Никаких конкурсов или проверок знаний для первоклашек не будет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Сроки подачи документов

Прием заявлений в первые классы начнется 1 апреля и продлится до 31 мая включительно. Именно этот период является основным для подачи документов. До 1 июня школы должны зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории. После этого, если останутся свободные места, начнется дополнительный набор.

Как подать документы

Подать документы можно несколькими способами:

лично в школе;

по электронной почте;

через онлайн-сервисы (если они доступны).

Ребенка приводить не нужно — его присутствие при подаче документов не обязательно.

Необходимые документы

Обязательно нужно подготовить:

заявление одного из родителей;

копию или данные свидетельства о рождении;

медицинскую справку №086/о (для очного или смешанного обучения).

Дополнительно, при наличии:

документ о месте проживания (для приоритета);

заключение ИРЦ — для детей с особыми образовательными потребностями.

Порядок зачисления

Сначала в школу зачисляют детей, проживающих на ее территории обслуживания. Далее:

до 15 июня — принимают детей из других районов (иногда проводят жеребьевку);

после 15 июня — зачисляют в порядке подачи заявлений на свободные места.

Вступление в первый класс происходит без конкурсов. Проверять знания или навыки ребенка запрещено.

Кто имеет приоритет

В первую очередь зачисляют:

детей, которые живут рядом со школой;

братьев и сестер учеников этого заведения;

детей работников школы;

выпускников детсада при этой же школе.

Формы обучения

Родители могут выбрать из нескольких форматов:

очная форма — обучение в школе;

дистанционная — онлайн;

экстернат — самостоятельное обучение;

семейная форма — обучение дома с родителями;

педагогический патронаж — для детей, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья.

Во многих школах возможен смешанный формат — все зависит от наличия мест в укрытиях.

Дети за границей

Для детей, которые находятся за границей, в Одессе формируют дистанционные классы. Там будут изучать украинский язык, литературу и курс "Я исследую мир". Это позволяет совмещать обучение в иностранной школе и украинской.

Контакты районов

По организационным вопросам можно обратиться:

Киевский район: (048) 753 00 31, k-tvo@ukr.net

Пересипский район: (0482) 34 04 81, s-tvo@ukr.net

Приморский район: (048) 722 07 93, р-tvo@ukr.net

Хаджибейский район: (048) 761 24 34 34, m-tvo@ukr.net

