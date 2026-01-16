Переводят ли школы Одессы на дистанционное обучение

Девочка сидит за партой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В соцсетях начали распространять сообщения о якобы переходе одесских школ на дистанционное обучение или досрочные зимние каникулы. Из-за этого родители начали массово задавать вопросы. Однако оснований для таких изменений нет.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер.

Дистанционное обучение

Юлия Филлер отметила, что сейчас оснований для перехода на дистанционное обучение нет. По ее словам, несмотря на распространение такой информации в соцсетях, школы города продолжают работать очно.

"После обстрелов и повреждения энергетической системы в отдельных регионах действительно возникла необходимость пересмотреть режим работы учебных заведений. Однако в нашем регионе ситуация с безопасностью позволяет продолжать очное обучение", — отметила Филлер.

Она подчеркнула, что все школы Одессы готовы принимать детей и работают в штатном режиме. В случае изменений родителей обещают проинформировать официально.

