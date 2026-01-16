Видео
Главная Одесса В Одессе школы продолжают очное обучение — перехода не будет

В Одессе школы продолжают очное обучение — перехода не будет

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 09:51
Переводят ли школы Одессы на дистанционное обучение
Девочка сидит за партой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В соцсетях начали распространять сообщения о якобы переходе одесских школ на дистанционное обучение или досрочные зимние каникулы. Из-за этого родители начали массово задавать вопросы. Однако оснований для таких изменений нет.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер.

Читайте также:

Дистанционное обучение

Юлия Филлер отметила, что сейчас оснований для перехода на дистанционное обучение нет. По ее словам, несмотря на распространение такой информации в соцсетях, школы города продолжают работать очно.

"После обстрелов и повреждения энергетической системы в отдельных регионах действительно возникла необходимость пересмотреть режим работы учебных заведений. Однако в нашем регионе ситуация с безопасностью позволяет продолжать очное обучение", — отметила Филлер.

Она подчеркнула, что все школы Одессы готовы принимать детей и работают в штатном режиме. В случае изменений родителей обещают проинформировать официально.

Напомним, мы сообщали, что школьники могут продолжить учиться летом. Также мы писали, что в Киеве продлили зимние каникулы.

Одесса дети учеба Одесская область Новости Одессы школа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
