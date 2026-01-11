В Одессе школы возобновляют очное обучение с 12 января

Школьники на уроке. Фото иллюстративное: УНИАН

С 12 января 2026 года учебные заведения Одессы снова будут работать в обычном формате. Решение приняли после стабилизации погодных условий в городе.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в Одесском городском совете.

Школьников возвращают за парты

В городском совете сообщили, что ситуация с погодой позволяет безопасно организовать образовательный процесс. Школы и садики готовы принимать детей и работать в обычном режиме.

"В связи со стабилизацией погодных условий учебные заведения коммунальной собственности территориальной громады города Одессы с 12 января 2026 года возобновляют образовательный процесс в очном режиме", — сообщили в горсовете.

Обучение восстанавливают все учебные заведения коммунальной собственности территориальной громады Одессы. Ученики возвращаются в классы после периода дистанционного формата, который вводили из-за сложных погодных условий.

Родителей призывают следить за сообщениями своих учебных заведений, ведь администрации могут дополнительно информировать о расписании, изменениях в графиках или особенностях учебного процесса.

Напомним, в Одессе назначили нового директора департамента образования и науки горсовета. Также мы писали, что школы в Одессе меняют формат из-за обстрелов и нехватки кадров.