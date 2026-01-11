Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В школах Одессы отменили дистанционное обучение — причины

В школах Одессы отменили дистанционное обучение — причины

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 16:23
В Одессе школы возобновляют очное обучение с 12 января
Школьники на уроке. Фото иллюстративное: УНИАН

С 12 января 2026 года учебные заведения Одессы снова будут работать в обычном формате. Решение приняли после стабилизации погодных условий в городе.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:
В школах Одеси скасували дистанційне навчання — причини - фото 1
Сообщение горсовета. Фото: скриншот с facebook

Школьников возвращают за парты

В городском совете сообщили, что ситуация с погодой позволяет безопасно организовать образовательный процесс. Школы и садики готовы принимать детей и работать в обычном режиме.

"В связи со стабилизацией погодных условий учебные заведения коммунальной собственности территориальной громады города Одессы с 12 января 2026 года возобновляют образовательный процесс в очном режиме", — сообщили в горсовете.

Обучение восстанавливают все учебные заведения коммунальной собственности территориальной громады Одессы. Ученики возвращаются в классы после периода дистанционного формата, который вводили из-за сложных погодных условий.

Родителей призывают следить за сообщениями своих учебных заведений, ведь администрации могут дополнительно информировать о расписании, изменениях в графиках или особенностях учебного процесса.

Напомним, в Одессе назначили нового директора департамента образования и науки горсовета. Также мы писали, что школы в Одессе меняют формат из-за обстрелов и нехватки кадров.

Одесса школы учеба Одесская область Новости Одессы школьники
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации