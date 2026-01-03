Образование в Одессе: нехватка учителей и подземные школы

Школьные парты в укрытии. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе остро не хватает педагогов, а часть школ и садиков до сих пор работает без полноценных укрытий. В то же время город вместе с донорами запускает проекты подземных классов, чтобы обучение не останавливалось даже во время тревог.

Об этом в интервью изданию "Суспільне" сообщила заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая.

Реклама

Читайте также:

Нехватка учителей в школах Одессы

По ее словам, в образовательной системе Одессы сейчас не хватает более полтысячи педагогов. Самая сложная ситуация с учителями химии и физики.

"Не хватает примерно 600 педагогов, и это очень большая цифра. Наибольший дефицит учителями точных наук", — отметила она.

По словам чиновницы, проблема существовала еще до полномасштабной войны. Одной из причин называют низкую престижность профессии. Поэтому в Одессе планируют активнее сотрудничать с вузами и развивать учебные направления с акцентом на физику, химию, математику и технологии, чтобы дети больше работали с практикой, проводили опыты и понимали, как эти знания пригодятся им в будущей профессии.

Подземные школы в Одессе

Отдельный вызов, по словам Ольги Лозовой, безопасность обучения. Сейчас 123 школы Одессы работают в очном или смешанном формате. Только три заведения не имеют укрытий и не могут их обустроить из-за технических ограничений. В таких случаях обучение организовывают на базе других школ или дистанционно.

"Качество образования сегодня определяется безопасностью, возможностью непрерывного обучения и ментальным здоровьем всех участников процесса. Именно над этим мы сейчас работаем", — подчеркнула Ольга Лозовая.

Большинство укрытий в школах пока обеспечивают только пребывание детей во время тревоги. Задача на ближайшее время — это превратить их в полноценные образовательные пространства.

Первые два таких проекта стартуют уже с января при поддержке немецкой организации GIZ. Еще восемь подземных образовательных пространств планируют обустроить за средства других международных доноров. Параллельно город готовит 14 укрытий за счет местного бюджета и подает проекты на государственную субвенцию.

Ситуация в детских садах

Ольга Лозовая добавила, что ситуация в детских садах также остается сложной. Сейчас около 70% учреждений имеют укрытие и работают, остальные — нет. Там организуют дежурные группы или ждут финансирования для обустройства защитных помещений.

"Государство впервые выделяет отдельную субвенцию на укрытие в садиках. Мы подаем проекты, потому что для громад это очень большие расходы", — пояснила Лозовая.

Напомним, мы писали, кто в Одесской области зарабатывал на укрытиях. Также сообщали, что бывшая директор городского департамента образования Одессы Елена Буйневич стала помощницей одесского нардепа.