Освіта в Одесі: брак вчителів і підземні школи

В Одесі гостро не вистачає педагогів, а частина шкіл і садочків досі працює без повноцінних укриттів. Водночас місто разом із донорами запускає проєкти підземних класів, щоб навчання не зупинялося навіть під час тривог.

Про це в інтерв'ю виданню "Суспільне" повідомила заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Ольга Лозова.

Брак вчителів у школах Одеси

За її словами, в освітній системі Одеси наразі бракує більше півтисячі педагогів. Найскладніша ситуація з учителями хімії та фізики.

"Не вистачає приблизно 600 педагогів, і це дуже велика цифра. Найбільший дефіцит учителями точних наук", — зазначила вона.

За словами посадовиці, проблема існувала ще до повномасштабної війни. Однією з причин називають низьку престижність професії. Тому в Одесі планують активніше співпрацювати з вишами та розвивати навчальні напрями з акцентом на фізику, хімію, математику й технології, щоб діти більше працювали з практикою, проводили досліди та розуміли, як ці знання знадобляться їм у майбутній професії.

Підземні школи в Одесі

Окремий виклик, за словами Ольги Лозової, безпека навчання. Нині 123 школи Одеси працюють в очному або змішаному форматі. Лише три заклади не мають укриттів і не можуть їх облаштувати через технічні обмеження. У таких випадках навчання організовують на базі інших шкіл або дистанційно.

"Якість освіти сьогодні визначається безпекою, можливістю безперервного навчання та ментальним здоров’ям усіх учасників процесу. Саме над цим ми зараз працюємо", — наголосила Ольга Лозова.

Більшість укриттів у школах наразі забезпечують лише перебування дітей під час тривоги. Завдання на найближчий час — це перетворити їх на повноцінні освітні простори.

Перші два такі проєкти стартують уже з січня за підтримки німецької організації GIZ. Ще вісім підземних освітніх просторів планують облаштувати за кошти інших міжнародних донорів. Паралельно місто готує 14 укриттів коштом місцевого бюджету та подає проєкти на державну субвенцію.

Ситуація в дитячих садочках

Ольга Лозова додала, що ситуація в дитячих садках також залишається складною. Наразі близько 70% закладів мають укриття і працюють, решта — ні. Там організовують чергові групи або чекають на фінансування для облаштування захисних приміщень.

"Держава вперше виділяє окрему субвенцію на укриття в садочках. Ми подаємо проєкти, бо для громад це дуже великі витрати", — пояснила Лозова.

Нагадаємо, ми писали, хто на Одещині заробляв на укриттях. Також повідомляли, що колишня директорка міського департаменту освіти Одеси Олена Буйневич стала помічницею одеського нардепа.