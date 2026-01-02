Відео
Головна Одеса Олена Буйневич стала помічницею одеського нардепа — у кого саме

Олена Буйневич стала помічницею одеського нардепа — у кого саме

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 13:19
Ексдиректорка освіти Одеси стала помічницею нардепа
Ексдиректорка освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Колишня директорка міського департаменту освіти Одеси Олена Буйневич отримала нову посаду. Вона стала помічницею-консультанткою народного депутата України Олексія Гончаренка. Йдеться про офіційну роботу на постійній основі.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

Нова посада

Олена Буйневич зазначена у переліку помічників народного депутата як така, що працює за строковим трудовим договором. Це означає, що йдеться не про волонтерську, а про оплачувану посаду в апараті парламентаря. Помічники-консультанти, оформлені саме за трудовим договором, отримують зарплату з державного фонду оплати праці. Такий фонд щомісяця виділяється кожному народному депутату для утримання його команди. У 2024–2025 роках його розмір становить близько 132 тисяч гривень на всіх помічників одного депутата.

Наразі разом з Оленою Буйневич за трудовим договором у команді Олексія Гончаренка працюють чотири особи. Як саме розподіляються кошти між помічниками, депутат вирішує самостійно. Водночас уже відомо, що з 2026 року фонд оплати праці помічників народних депутатів планують збільшити до 200 тисяч гривень на місяць. Це відкриває більше можливостей для підвищення зарплат тим, хто працює на постійній основі.

Що відомо про Олену Буйневич

Олена Буйневич багато років працювала в системі освіти Одеси. Кар’єру починала як практична психологиня у школі, згодом очолювала один із навчальних закладів міста. З 2015 року вона була директоркою департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Наприкінці 2025 року вона залишила посаду в мерії. Причини звільнення офіційно не деталізували.

Нагадаємо, ми повідомляли, що народному депутату Пивоварову обрали запобіжний захід. Також ми писали, що НАБУ викрила групу нардепів-хабарників.

Олексій Гончаренко Одеса нардепи Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
