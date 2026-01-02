Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Елена Буйневич стала помощницей одесского нардепа — у кого именно

Елена Буйневич стала помощницей одесского нардепа — у кого именно

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 13:19
Экс-директор образования Одессы стала помощницей нардепа
Экс-директор образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Бывшая директор городского департамента образования Одессы Елена Буйневич получила новую должность. Она стала помощницей-консультантом народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Речь идет об официальной работе на постоянной основе.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

Реклама
Читайте также:

Новая должность

Елена Буйневич указана в перечне помощников народного депутата как работающая по срочному трудовому договору. Это означает, что речь идет не о волонтерской, а об оплачиваемой должности в аппарате парламентария. Помощники-консультанты, оформленные именно по трудовому договору, получают зарплату из государственного фонда оплаты труда. Такой фонд ежемесячно выделяется каждому народному депутату для содержания его команды. В 2024-2025 годах его размер составляет около 132 тысяч гривен на всех помощников одного депутата.

Сейчас вместе с Еленой Буйневич по трудовому договору в команде Алексея Гончаренко работают четыре человека. Как именно распределяются средства между помощниками, депутат решает самостоятельно. В то же время уже известно, что с 2026 года фонд оплаты труда помощников народных депутатов планируют увеличить до 200 тысяч гривен в месяц. Это открывает больше возможностей для повышения зарплат тем, кто работает на постоянной основе.

Что известно о Елене Буйневич

Елена Буйневич много лет работала в системе образования Одессы. Карьеру начинала как практический психолог в школе, впоследствии возглавляла одно из учебных заведений города. С 2015 года она была директором департамента образования и науки Одесского городского совета. В конце 2025 года она оставила должность в мэрии. Причины увольнения официально не детализировали.

Напомним, мы сообщали, что народному депутату Пивоварову избрали меру пресечения. Также мы писали, что НАБУ разоблачила группу нардепов-взяточников.

Алексей Гончаренко Одесса нардепы Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации