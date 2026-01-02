Экс-директор образования Одессы стала помощницей нардепа

Экс-директор образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Бывшая директор городского департамента образования Одессы Елена Буйневич получила новую должность. Она стала помощницей-консультантом народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Речь идет об официальной работе на постоянной основе.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

Реклама

Читайте также:

Новая должность

Елена Буйневич указана в перечне помощников народного депутата как работающая по срочному трудовому договору. Это означает, что речь идет не о волонтерской, а об оплачиваемой должности в аппарате парламентария. Помощники-консультанты, оформленные именно по трудовому договору, получают зарплату из государственного фонда оплаты труда. Такой фонд ежемесячно выделяется каждому народному депутату для содержания его команды. В 2024-2025 годах его размер составляет около 132 тысяч гривен на всех помощников одного депутата.

Сейчас вместе с Еленой Буйневич по трудовому договору в команде Алексея Гончаренко работают четыре человека. Как именно распределяются средства между помощниками, депутат решает самостоятельно. В то же время уже известно, что с 2026 года фонд оплаты труда помощников народных депутатов планируют увеличить до 200 тысяч гривен в месяц. Это открывает больше возможностей для повышения зарплат тем, кто работает на постоянной основе.

Что известно о Елене Буйневич

Елена Буйневич много лет работала в системе образования Одессы. Карьеру начинала как практический психолог в школе, впоследствии возглавляла одно из учебных заведений города. С 2015 года она была директором департамента образования и науки Одесского городского совета. В конце 2025 года она оставила должность в мэрии. Причины увольнения официально не детализировали.

Напомним, мы сообщали, что народному депутату Пивоварову избрали меру пресечения. Также мы писали, что НАБУ разоблачила группу нардепов-взяточников.