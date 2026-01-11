Відео
Головна Одеса В школах Одеси скасували дистанційне навчання — причини

В школах Одеси скасували дистанційне навчання — причини

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 16:23
В Одесі школи відновлюють очне навчання з 12 січня
Школярі на уроці. Фото ілюстративне: УНІАН

З 12 січня 2026 року заклади освіти Одеси знову працюватимуть у звичному форматі. Рішення ухвалили після стабілізації погодних умов у місті.

Про це у неділю, 11 січня, повідомили в Одеській міській раді.

Школярів повертають за парти

У міській раді повідомили, що ситуація з погодою дозволяє безпечно організувати освітній процес. Школи та садочки готові приймати дітей і працювати у звичайному режимі.

"У зв’язку зі стабілізацією погодних умов заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси з 12 січня 2026 року відновлюють освітній процес в очному режимі", — повідомили у міськраді.

Навчання відновлюють усі заклади освіти комунальної власності територіальної громади Одеси. Учні повертаються до класів після періоду дистанційного формату, який запроваджували через складні погодні умови.

Батьків закликають слідкувати за повідомленнями своїх навчальних закладів, адже адміністрації можуть додатково інформувати про розклад, зміни в графіках або особливості навчального процесу.

Нагадаємо, в Одесі призначили нового директора департаменту освіти і науки міськради. Також ми писали, що школи в Одесі змінюють формат через обстріли та брак кадрів.

Одеса школи навчання Одеська область Новини Одеси школярі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
