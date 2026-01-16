Відео
В Одесі школи продовжують очне навчання — переходу не буде

В Одесі школи продовжують очне навчання — переходу не буде

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 09:51
Чи переводять школи Одеси на дистанційне навчання
Дівчинка сидить за партою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У соцмережах почали поширювати повідомлення про нібито перехід одеських шкіл на дистанційне навчання або дострокові зимові канікули. Через це батьки почали масово ставити запитання. Однак підстав для таких змін немає.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Юлія Філлер.

Читайте також:

Дистанційне навчання

Юлія Філлер зазначила, що наразі підстав для переходу на дистанційне навчання немає. За її словами, попри поширення такої інформації в соцмережах, школи міста продовжують працювати очно.

"Після обстрілів і пошкодження енергетичної системи в окремих регіонах справді виникла необхідність переглянути режим роботи закладів освіти. Проте в нашому регіоні безпекова ситуація дозволяє продовжувати очне навчання", — зазначила Філлер.

Вона підкреслила, що всі школи Одеси готові приймати дітей і працюють у штатному режимі. У разі змін батьків обіцяють поінформувати офіційно.

Нагадаємо, ми повідомляли, що школярі можуть продовжити навчатися влітку. Також ми писали, що у Києві подовжили зимові канікули.

Одеса діти навчання Одеська область Новини Одеси школа
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
