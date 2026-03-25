Строительство укрытий на Одесчине и скандалы с проверками учителей

Дети в укрытии.

Одесская область получила сотни миллионов гривен на строительство современных укрытий, однако темпы работ остаются низкими из-за слабого усвоения средств громадами. Пока государство пытается создать безопасные условия для обучения, образовательное сообщество всколыхнули сообщения о некорректном поведении инспекторов во время проверок в школах.

Об этом сообщила заместитель министра образования Надежда Кузьмичева во время брифинга в Одессе, передают журналисты Новини.LIVE.

Приоритет на безопасности

Правительство направляет основные финансовые ресурсы в прифронтовые и приграничные регионы, чтобы дети могли вернуться к очному обучению. Одесская область официально входит в десятку приоритетных регионов, на которые государство выделяет беспрецедентные суммы для возведения защитных сооружений. В прошлом году область получила 600 миллионов гривен субвенции, которые должны были превратиться в 11 современных объектов. Это не просто подвалы, а полноценные пространства для непрерывных уроков во время тревог.

"Беспрецедентные большие средства. Только субвенцию прошлого года в 25-м Одесская область получила 600 миллионов на обустройство укрытий. То есть, мы говорим о следующем, что деньги государство выделяет с абсолютной приоритизацией именно прифронтовых регионов и приграничных. Одесская область входит в десятку этих регионов", — рассказала заместитель министра образования Надежда Кузьмичева.

Надежда Кузьмичева во время брифинга.

Подземные школы

Главной проблемой остается низкий уровень использования выделенного бюджета — пока общины Одесской области освоили лишь 36% от запланированной суммы. Министерство образования отмечает, что дальнейшее финансирование напрямую зависит от того, насколько быстро будут завершены уже начатые объекты. Задержки возникают из-за недостатка рабочих рук и медленного обновления проектной документации на местах. Государство готово давать больше, но только при условии, что предыдущие миллионы превратятся в реальные безопасные классы.

Читайте также:

"Если мы говорить об усвоении, из этих 600 миллионов усвоено было 36%. Это означает, что средства не были конвертированы в построенные укрытия. Не могут выделяться новые средства без эффективного усвоения предыдущих. Это взаимосвязанные вещи", — отметила заместитель.

Требования к безопасности

Государственная политика предусматривает финансирование только капитальных сооружений, которые соответствуют современным строительным нормам. Простейшие укрытия, где дети могут только переждать опасность, обустраивают преимущественно за средства международных доноров. Цель министерства - создать сеть "подземных школ", где можно организовать обучение в две смены без потери качества образования. Такие помещения имеют надежную защиту и вентиляцию, что позволяет школьникам находиться там длительное время.

"Государство с 2024 года выделяет средства только на противорадиационные укрытия или сооружения двойного назначения. Это помещения, в которых ребенок не пересиживает, а может полноценно учиться. Еще по бутовому обороту такие укрытия называются подземными школами", — сообщила Надежда Кузьмичева.

Скандал с проверками

Параллельно с вопросами строительства, в центре внимания оказалась ситуация с неподобающим поведением инспекторов во время проверок одесских школ. По сообщениям, представители комиссии нарушали личное пространство учителей, требуя доступа к их вещам, что вызвало волну возмущения. В профильном департаменте уже начали служебную проверку действий комиссии, а в министерстве такое поведение назвали недопустимым. Чиновница подчеркивает, что контроль должен быть профессиональным и не унижать достоинство работников образования.

"Сейчас, по информации Департамента образования города Одессы, проходит служебная проверка на действия комиссии, которая проверяла учебные заведения. Не имеют права требовать и иметь доступ к личным вещам работника. По моему убеждению, это унижение", — подытожила заместитель.

