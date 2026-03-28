Главная Одесса В Одессе уволили профессора за использование русского языка

В Одессе уволили профессора за использование русского языка

Дата публикации 28 марта 2026 15:31
Здание Одесского национального технологического университета. Фото иллюстративное: Stitched Panorama

В Одесском национальном технологическом университете уволили профессора после проверки из-за жалобы. Оказалось, что он проводил занятия на русском языке. Нарушения подтвердили во время государственного контроля.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Уполномоченного по защите государственного языка.

По данным сайта, основанием для проверки стала жалоба студента, который сообщил, что преподаватель ведет лекции на русском, а также что он готовил экзаменационные билеты на языке агрессора. Парень предоставил копии этих бумаг. После обращения в университете провели внутреннюю проверку и подтвердили изложенные факты.

Как пояснил сам преподаватель, он использовал старые билеты из-за технических проблем с компьютером. Также отметил, что отвечал студентам на русском, потому что так к нему обращались. Эти аргументы учли, но они не изменили результат проверки.

По итогам контроля зафиксировали нарушение статьи 21 языкового закона, которая определяет государственный язык обязательным для образовательного процесса. После рассмотрения материалов преподавателя уволили.

На днях в Одессе в центре внимания оказалась ситуация с неподобающим поведением инспекторов во время проверок одесских школ. По сообщениям, представители комиссии нарушали личное пространство учителей, требуя доступа к их вещам, что вызвало волну возмущения. В профильном департаменте уже начали служебную проверку действий комиссии, а в министерстве такое поведение назвали недопустимым. Чиновница подчеркивает, что контроль должен быть профессиональным и не унижать достоинство работников образования.

"Сейчас по информации Департамента образования города Одессы проходит служебная проверка на действия комиссии, которая проверяла учебные заведения. Не имеют права требовать и иметь доступ к личным вещам работника. По моему убеждению, это унижение", — прокомментировала скандал заместитель министра образования Надежда Кузьмичева.

Как информировали Новини.LIVE в Одесской области за год выявили 117 случаев нарушения рекламного законодательства. Самое распространенное нарушение — использование негосударственного языка в рекламе.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночной дроновый удар россиян задел и образовательную инфраструктуру Одессы. По данным главы Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александра Лончака, всего повреждения получили семь зданий школ и университетов. В частности:

  • Одесское учреждение дошкольного образования №154,
  • Одесское учреждение дошкольного образования №300,
  • Одесский лицей №56,
  • Одесское учреждение дошкольного образования №117,
  • Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского,
  • Национальный университет "Одесская юридическая академия",
  • профессиональный колледж МГУ.

языковой скандал увольнение Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
