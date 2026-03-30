Скандал с увольнением одесского профессора: реакция соцсетей

В Одессе уволили профессора одного из университетов из-за использования русского языка на занятиях. Это решение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Часть украинцев стала на защиту преподавателя, другие - поддержали увольнение.

Реакция сети

Преподавателя Одесского национального технологического университета уволили после жалобы студента. Тот добавил к обращению копии экзаменационных билетов на русском языке. После этого в университете провели проверку, которая подтвердила нарушение языковых норм. В итоге администрация приняла решение об увольнении преподавателя. Эта ситуация быстро вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи начали активно обсуждать не только сам инцидент, но и общее состояние образования. Часть людей обращает внимание на хроническую нехватку преподавателей в вузах, низкие зарплаты и сложные условия труда. По их мнению, в таких реалиях увольнение даже проблемного преподавателя может только ухудшить ситуацию.

"В этом университете, нет других учителей и преподавателей!!!! Никто не хочет работать в таких условиях и за такую мизерную зарплату! Эти преподаватели учили еще меня и моего мужа! И так случилось, что они не владеют украинским языком! Правильно это или неправильно, это просто реальная жизнь и ситуация! У дочери в школе до сих пор учителя старшего возраста преподают на русском! Кому-то не нравится — идите и преподавайте вместо них! Просто глупое решение", — пишут в сети.

"Удивительно, как в стране любят воевать со стариками, языком, историей, памятниками. А государство защищать некому", — говорится в одном из комментариев.

Аргументы против

В то же время другая часть украинцев поддержала решение университета и считает его закономерным. Они отмечают, что государственные учебные заведения обязаны соблюдать языковое законодательство. Особенно это касается официальных материалов, в частности экзаменационных билетов, которые должны быть на украинском. В комментариях также подчеркивают, что преподаватель с ученой степенью должен владеть государственным языком. По мнению критиков, годы работы в образовании — достаточное время, чтобы адаптироваться к требованиям и перейти на украинский в учебном процессе.

"Как можно назвать профессором человека, который не смог сделать билеты на украинском? Если за столько лет не выучил язык — это проблема", — отмечают пользователи.

"В Украине существует 80 языков национальных меньшинств. Профессор сделал экзаменационные билеты на всех 80 языках или вопреки статье 24 Конституции сделал исключение для русского языка? Это первое. С какой стати студенты — граждане Украины обязаны владеть русским языком? Это второе", — добавляют другие.

Детали проверки

В Одессе уволили профессора Одесского национального технологического университета. Основанием стала жалоба студента, который обратился к языковому омбудсмену и добавил копии экзаменационных билетов на русском языке. После этого начали проверку, а в университете провели внутреннее расследование. Факты нарушения подтвердили, в частности относительно использования негосударственного языка в учебном процессе. В результате на преподавателя составили протокол, а затем его уволили с должности. Закон предусматривает, что языком образовательного процесса в Украине является украинский, поэтому такие случаи подпадают под ответственность.

Объяснение профессора

Сам преподаватель объяснил свои действия техническими причинами. По его словам, он использовал старые билеты на русском языке из-за проблем с компьютером и сделал это, чтобы не сорвать сессию. Также он отметил, что во время занятий отвечал студентам на том языке, на котором они к нему обращались.

Как писали Новини.LIVE, в Одессе в центре внимания оказалась ситуация с неподобающим поведением инспекторов во время проверок одесских школ. По сообщениям, представители комиссии нарушали личное пространство учителей, требуя доступа к их вещам, что вызвало волну возмущения. В профильном департаменте уже начали служебную проверку действий комиссии, а в министерстве такое поведение назвали недопустимым.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2025 году в Украине резко возросло количество проверок рекламы и зафиксированных нарушений. В Одесской области за год выявили 117 случаев нарушения рекламного законодательства. Это больше, чем в Николаевской и Херсонской областях, где обнаружили 45 и 91 случай соответственно. В то же время Одесса не входит в регионы-лидеры по количеству замечаний по стране.