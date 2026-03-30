Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Скандал с увольнением одесского профессора: реакция соцсетей

Скандал с увольнением одесского профессора: реакция соцсетей

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 15:09
Скандал с увольнением одесского профессора: реакция соцсетей
Студенты возле университета. Фото иллюстративное: studlifeod.ontu.edu.ua

В Одессе уволили профессора одного из университетов из-за использования русского языка на занятиях. Это решение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Часть украинцев стала на защиту преподавателя, другие - поддержали увольнение.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

Реакция сети

Преподавателя Одесского национального технологического университета уволили после жалобы студента. Тот добавил к обращению копии экзаменационных билетов на русском языке. После этого в университете провели проверку, которая подтвердила нарушение языковых норм. В итоге администрация приняла решение об увольнении преподавателя. Эта ситуация быстро вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи начали активно обсуждать не только сам инцидент, но и общее состояние образования. Часть людей обращает внимание на хроническую нехватку преподавателей в вузах, низкие зарплаты и сложные условия труда. По их мнению, в таких реалиях увольнение даже проблемного преподавателя может только ухудшить ситуацию.

"В этом университете, нет других учителей и преподавателей!!!! Никто не хочет работать в таких условиях и за такую мизерную зарплату! Эти преподаватели учили еще меня и моего мужа! И так случилось, что они не владеют украинским языком! Правильно это или неправильно, это просто реальная жизнь и ситуация! У дочери в школе до сих пор учителя старшего возраста преподают на русском! Кому-то не нравится — идите и преподавайте вместо них! Просто глупое решение", — пишут в сети.

Скандал із викладачем в Одесі
Скриншот в поддержку профессора. Фото: скриншот с Treads

"Удивительно, как в стране любят воевать со стариками, языком, историей, памятниками. А государство защищать некому", — говорится в одном из комментариев.

Скандал із викладачем в Одесі
Защита преподавателя. Фото: скриншот из Treads

Аргументы против

В то же время другая часть украинцев поддержала решение университета и считает его закономерным. Они отмечают, что государственные учебные заведения обязаны соблюдать языковое законодательство. Особенно это касается официальных материалов, в частности экзаменационных билетов, которые должны быть на украинском. В комментариях также подчеркивают, что преподаватель с ученой степенью должен владеть государственным языком. По мнению критиков, годы работы в образовании — достаточное время, чтобы адаптироваться к требованиям и перейти на украинский в учебном процессе.

"Как можно назвать профессором человека, который не смог сделать билеты на украинском? Если за столько лет не выучил язык — это проблема", — отмечают пользователи.

Скандал із викладачем в Одесі
Комментарий против профессора. Фото: скриншот с Treads

"В Украине существует 80 языков национальных меньшинств. Профессор сделал экзаменационные билеты на всех 80 языках или вопреки статье 24 Конституции сделал исключение для русского языка? Это первое. С какой стати студенты — граждане Украины обязаны владеть русским языком? Это второе", — добавляют другие.

Скандал із викладачем в Одесі
Возмущение за русский язык. Фото: скриншот с Treads

Детали проверки

В Одессе уволили профессора Одесского национального технологического университета. Основанием стала жалоба студента, который обратился к языковому омбудсмену и добавил копии экзаменационных билетов на русском языке. После этого начали проверку, а в университете провели внутреннее расследование. Факты нарушения подтвердили, в частности относительно использования негосударственного языка в учебном процессе. В результате на преподавателя составили протокол, а затем его уволили с должности. Закон предусматривает, что языком образовательного процесса в Украине является украинский, поэтому такие случаи подпадают под ответственность.

Объяснение профессора

Сам преподаватель объяснил свои действия техническими причинами. По его словам, он использовал старые билеты на русском языке из-за проблем с компьютером и сделал это, чтобы не сорвать сессию. Также он отметил, что во время занятий отвечал студентам на том языке, на котором они к нему обращались.

Как писали Новини.LIVE, в Одессе в центре внимания оказалась ситуация с неподобающим поведением инспекторов во время проверок одесских школ. По сообщениям, представители комиссии нарушали личное пространство учителей, требуя доступа к их вещам, что вызвало волну возмущения. В профильном департаменте уже начали служебную проверку действий комиссии, а в министерстве такое поведение назвали недопустимым.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2025 году в Украине резко возросло количество проверок рекламы и зафиксированных нарушений. В Одесской области за год выявили 117 случаев нарушения рекламного законодательства. Это больше, чем в Николаевской и Херсонской областях, где обнаружили 45 и 91 случай соответственно. В то же время Одесса не входит в регионы-лидеры по количеству замечаний по стране.

Одесса языковой скандал увольнение
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации