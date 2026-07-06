В Одесі заборонять у громадських місцях російський контент

Одесити біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

На найближчу сесію Одеської міської ради, яка відбудеться вже цієї середи, 8 липня, винесено проєкт мораторію на російськомовний культурний продукт. Це означає, що в разі його ухвалення депутатами в публічному просторі не можна буде виконувати музику, демонструвати фільми, театральні вистави, читати літературу та поширювати інший культурний контент російською мовою. Таким чином під заборону можуть потрапити, зокрема, вуличні музиканти, які виконують пісні радянських виконавців, що не підпадали під дію законодавства про декомунізацію.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, як вони ставляться до заборони російськомовного контенту в публічних місцях?

Популяризація українського контенту

Частіше мешканці підтримували ініціативу. Для них важливим є поступовий перехід Одеси на українську мову в повсякденному житті. На їх думку, відмова від російськомовного контенту може зменшити культурний вплив Росії та водночас дати більше місця українській музиці, фільмам і виставам.

"Це дуже-дуже потрібно, щоб свідомість наших людей і нашої нації трошки підвищилась. Популяризувати український контент буде його якість, але це применшить вплив Росії на нас. Я сподіваюсь, ми почнемо говорити українською мовою", — коментує Дар’я.

Дар’я про надію на перехід на українську. Фото: Новини.LIVE

Втім, серед прихильників ініціативи є й інша думка. Деякі одесити вважають, що самих обмежень недостатньо. На їхню думку, популярність українського контенту насамперед залежить від вибору людей, а не лише від заборони російськомовного продукту.

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"Я думаю, що це правильно. Ми довгий час споживали цей контент і зараз було б непогано аби це зникло з нашої культури. Але щодо популяризації, то якщо людина хоче слухати український контент, то буде, а якщо не хоче — не буде це робити", — каже Анастасія.

Анастасія про якість українського контенту. Фото: Новини.LIVE

Також одесити підкреслюють відповідальність українських артистів при виборі мови для творчості. Адже саме від їхнього прикладу залежить, якою мовою звучатиме сучасний український культурний простір. І ті, хто зробили свій вибір, — вже попрацювали над минулим репертуаром.

"Ми в Україні живемо. Яка російська мова? Вже майже всі українські виконавці переклали свої пісні. Ті, хто були за Україну, — переклали і співають. Тому хай перекладають і будемо співати українською мовою. Це вплине лише в накраще, бо багато в нас є людей, які вичікують Російську імперію або совєтскій союз. Ці люди або повинні виїхати, або нарешті вчити українську і стати українцями", — підкреслює Олександра.

Олександра про переклад пісень на українську. Фото: Новини.LIVE

Частина історії

Дехто з містян вважає, що такий контент не варто підтримувати зараз, але повністю викреслювати його з минулого теж складно. Російськомовні пісні можуть бути пов’язані зі спогадами молодості або просто певним етапом життя. Водночас вони позитивно оцінюють перехід артистів на українську.

"Я не вважаю потрібним підтримувати російське виробництво. А коли це наші виконавці, то частково я вважаю це нормальним, бо це все одно частина нашої історії. Це спогади наших батьків або нас, коли були молодші. Але я дуже рада, що це переросло в те, що зараз наші виконавці співають рідною мовою. Зараз нічим не гірше за російську", — додає Каріна.

Каріна про спогади. Фото: Новини.LIVE

Ціна мови

Для військових це питання має особливу вагу. Бо йдеться не просто про те, якою мовою звучить пісня чи фільм, а про те, що саме ми хочемо зберегти й захистити під час війни. Для тих, хто щодня боронить країну, українська мова стає частиною цієї боротьби.

"Я військовий і розумію ціну українській мові. Ставлюсь до російської погано в будь-якому прояві. Сподіваюсь, що популяризуватимемо український контент", — ділиться військовий Олександр

Олександр про важливість української. Фото: Новини.LIVE

Отже, ініціатива стала для Одеси ще одним приводом замислитися над тим, що формує простір міста щодня — музика, мова, звички та вибір самих людей. І саме від цього вибору залежить, як звучатиме Одеса далі.