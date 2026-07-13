Погода в Одесі 14 липня: грози, дощі та вітер до 20 м/с

Одеський пляж. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

14 липня на Одещині очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози та місцями сильні пориви вітру. Температура повітря вдень підніметься до +29 °C, а в Одесі буде трохи прохолодніше. Водночас у різних районах області рівень пожежної небезпеки суттєво відрізнятиметься.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

У вівторок, 14 липня, в Одеській області буде хмарно з проясненнями. Уночі істотних опадів не прогнозують, а вдень очікуються короткочасні дощі та грози. Через грози оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с, місцями вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 °C, удень — +24...+29 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

Погода в Одесі

В Одесі також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі буде без істотних опадів, а вдень пройде короткочасний дощ із грозою. Температура повітря вночі становитиме +17...+19 °C, удень — +24...+26 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура морської води — +19...+20 °C.

Пожежна небезпека

14 липня пожежна небезпека в Одеській області буде різною залежно від району. Надзвичайний рівень збережеться у Затишші, Роздільній, Сербці, Чорноморську та Вилковому. Високий рівень прогнозують в Ізмаїлі, середній — у Любашівці, Болграді та Сараті, низький — у Білгороді-Дністровському. В Одесі пожежна небезпека тимчасово відсутня.

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Попри дощі, рятувальники закликають не розпалювати багаття та не залишати відкритий вогонь без нагляду, адже в окремих районах ризик виникнення пожеж залишається дуже високим.

Як повідомляли Новини.LIVE, висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

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