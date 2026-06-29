Ціни на відпочинок в Одесі 2026: житло, їжа і дорога

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Відпочинок біля моря залишається одним із найпопулярніших варіантів літньої відпустки. Після початку повномасштабного вторгнення саме Одеса стала головним напрямком для тих, хто хоче провести кілька днів на узбережжі в Україні. Водночас ціни на таку поїздку щороку змінюються. На загальну суму впливають вартість дороги, житла, харчування та інших повсякденних витрат.

Про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Витрати на дорогу

Подорож до Одеси для українців розпочинається з дороги. На залізничних квитках родина з Харкова змогла зекономити. Чоловік, який є військовослужбовцем, оформив їх через застосунок "Армія+". Під час поїздки до Одеси він скористався 50% знижкою на власний квиток, а на зворотному шляху його проїзд був безкоштовним. Таким чином родина фактично оплачувала лише один квиток назад.

Зазначимо, що станом на 2026 рік квиток із Харкова до Одеси коштує від 521 грн за місце у плацкартному вагоні. Проїзд у купе обійдеться від 945 грн, а місце у вагоні класу "Люкс" — від 2 593 грн. Найшвидший нічний потяг долає маршрут за 10 годин 41 хвилину.

Житло та харчування

За квартиру родина платила 1,5 тисячі гривень на добу. За словами авторки, це вигідна ціна, адже помешкання розташоване у хорошому районі, має сучасний ремонт і підземний паркінг, який можна використовувати як укриття під час повітряних тривог.

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На продукти у перший день витратили близько 900 гривень. Частину замовлень їжі вдалося отримати безкоштовно завдяки акційним пропозиціям. Окремо родина купувала каву, морозиво, шаурму, фастфуд, снеки та напої. За словами авторки, саме такі дрібні покупки зрештою становлять помітну частину бюджету.

Загальна сума

На таксі витрати були невеликими. Автомобілем користувалися переважно для поїздок на пляж "Лагуна". У підсумку п'ятиденний відпочинок в Одесі для двох дорослих і однієї дитини коштував приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати. За оцінкою родини, такий бюджет виявився доволі економним для літньої відпустки.

Ціни на житло зросли

На початку курортного сезону оренда житла в Одесі помітно подорожчала. Найбільше за рік змінилася вартість однокімнатних квартир — зараз їх оренда в середньому коштує 13 тисяч гривень на місяць. Ціна такого житла зросла приблизно на 19%. Попит на квартири традиційно збільшується влітку через приїзд туристів, сезонних працівників та людей, які планують пожити в місті певний час. Двокімнатні квартири в Одесі здають у середньому за 18 тисяч гривень, а трикімнатні — приблизно за 25 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі збільшили кількість пляжів, які готові приймати відпочивальників. Станом на зараз 27 ділянок узбережжя пройшли перевірку та отримали акти готовності. На цих локаціях облаштовані необхідні умови для порятунку людей. Водночас у місті нагадують, що через війну небезпека на узбережжі залишається.

Також Новини.LIVE писали, що із 28 червня Укрзалізниця запустила додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом. Дістатися до узбережжя можна буде приблизно за годину, однак купатися на місцевих пляжах, як і раніше, заборонено через мінну небезпеку.