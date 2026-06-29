Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отдых в Одессе летом: стоимость для семьи с ребенком

Отдых в Одессе летом: стоимость для семьи с ребенком

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 17:09
Цены на отдых в Одессе в 2026 году: жилье, питание и транспорт
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Отдых на море по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов летнего отпуска. После начала полномасштабного вторжения именно Одесса стала главным направлением для тех, кто хочет провести несколько дней на побережье в Украине. В то же время цены на такую поездку ежегодно меняются. На общую сумму влияют стоимость проезда, жилья, питания и других повседневных расходов.

О том, во сколько обойдется отдых для семьи с ребенком, Новини.LIVE узнали из социальных сетей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на дорогу

Путешествие в Одессу для украинцев начинается с дороги. На железнодорожных билетах семья из Харькова смогла сэкономить. Мужчина, являющийся военнослужащим, оформил их через приложение "Армия+". Во время поездки в Одессу он воспользовался 50%-ной скидкой на свой билет, а на обратном пути его проезд был бесплатным. Таким образом, семья фактически оплачивала только один билет обратно.

Отметим, что по состоянию на 2026 год билет из Харькова в Одессу стоит от 521 грн за место в плацкартном вагоне. Проезд в купе обойдется от 945 грн, а место в вагоне класса "Люкс" — от 2 593 грн. Самый быстрый ночной поезд преодолевает маршрут за 10 часов 41 минуту.

Жилье и питание

За квартиру семья платила 1,5 тысячи гривен в сутки. По словам автора, это выгодная цена, ведь квартира расположена в хорошем районе, имеет современный ремонт и подземный паркинг, который можно использовать в качестве укрытия во время воздушных тревог.

Читайте также:

На продукты в первый день потратили около 900 гривен. Часть заказов еды удалось получить бесплатно благодаря акционным предложениям. Отдельно семья покупала кофе, мороженое, шаурму, фастфуд, снеки и напитки. По словам автора, именно такие мелкие покупки в итоге составляют заметную часть бюджета.

Общая сумма

Расходы на такси были небольшими. Автомобилем пользовались преимущественно для поездок на пляж "Лагуна". В итоге пятидневный отдых в Одессе для двух взрослых и одного ребенка обошелся примерно в 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы. По оценке семьи, такой бюджет оказался довольно экономным для летнего отпуска.

Цены на жилье выросли

В начале курортного сезона аренда жилья в Одессе заметно подорожала. Больше всего за год изменилась стоимость однокомнатных квартир — сейчас их аренда в среднем стоит 13 тысяч гривен в месяц. Цена такого жилья выросла примерно на 19%. Спрос на квартиры традиционно увеличивается летом из-за приезда туристов, сезонных работников и людей, которые планируют пожить в городе некоторое время. Двухкомнатные квартиры в Одессе сдаются в среднем за 18 тысяч гривен, а трехкомнатные — примерно за 25 тысяч гривен в месяц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе увеличили количество пляжей, готовых принимать отдыхающих. На данный момент 27 участков побережья прошли проверку и получили акты готовности. На этих участках созданы необходимые условия для спасения людей. В то же время в городе напоминают, что из-за войны опасность на побережье сохраняется.

Также Новини.LIVE писали, что с 28 июня "Укрзализныця" запустила дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно будет примерно за час, однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности.

Одесса расходы отдых летом
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации