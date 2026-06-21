Де відпочити в Одесі біля моря: улюблені пляжі містян

Люди відпочивають на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З приходом літнього тепла в Одесі традиційно актуалізується питання відпочинку на чорноморському узбережжі. Попри всі безпекові виклики сьогодення, морські прогулянки залишаються невіддільною частиною життя місцевих мешканців. Багато корінних одеситів навіть не чекають офіційного старту сезону і вже встигли відкрити купальний сезон.

Журналісти Новини.LIVE дізналися які пляжі обирають одесити та на що звертають увагу при виборі.

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Потреба в морі

Для багатьох містян регулярні візити на узбережжя є не просто розвагою, а базовою життєвою потребою та багаторічною традицією. Вони виростали біля води, тому тривала розлука з морськими краєвидами дається їм емоційно важко. Навіть за складних умов люди знаходять можливість для піших прогулянок уздовж набережної від однієї локації до іншої. Під час таких тривалих маршрутів одесити залюбки спускаються до води, щоб поплавати та перезавантажитися.

"Я вже була на морі, я вже навіть купалась, бо я проживаю в Одесі і виросла на Пересипу. Зернова — це мій дім, тому я не можу без моря. Я взяла вже собі таку практику, що я приїжджаю до Аркадії, а потім здовж набережної йду аж за 16-ту дистанцію. І коли мені хочеться, я спускаюся до берега і купаюсь, плаваю", — розповіла одеситка Марина.

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Одеситка Марина про звичаї. Фото: Новини.LIVE

Комфорт та спокій

Обираючи конкретну локацію для відпочинку, одесити висувають високі вимоги до санітарного стану та загального благоустрою території. Особливо прискіпливо містяни оцінюють чистоту піску та прозорість води, яка у травні ще залишається досить прохолодною. Пріоритет зазвичай віддають перевіреним місцям у Київському районі, де забезпечено належний рівень безпеки та охорони. Батьки наголошують, що наявність інших дітей на пляжі є добрим показником комфортної родинної атмосфери.

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"Золотий берег. Там комфортно, спокійно, дітей багато завжди, чиста вода, чистий пляж, завжди охоронений. На чистоту, мабуть, більше всього звертаємо увагу. Коли потепліше буде, підемо, бо зараз для нас ще холодно", — поділилася містянка Юлія.

Юлія про комфорт для дитини. Фото: Новини.LIVE

Проблеми зі спуском

Для родин із маленькими дітьми поїздка на узбережжя часто перетворюється на серйозне логістичне випробування через особливості місцевого рельєфу. Величезна кількість високих сходинок та відсутність пологих пандусів роблять міські пляжі важкодоступними для візочків. Через це люди змушені обирати місця для відпочинку не за красою краєвиду, а за наявністю облаштованої інфраструктури. Головними факторами вибору стають близькість паркувальних майданчиків та мінімальна кількість крутих підйомів до міста.

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"Ходимо зазвичай, де от "Риба", і от спускаємося вниз, тому що там єдина нормальна парковка поки що. І там спускаємося, бо з дитиною більше так, дуже важко десь спуститися. Тут в Одесі погано це все пристосовано з дітьми, саме спуск до моря. Суто на парковку і на спуск орієнтуємося, тому що треба завжди дивитися, як можна спуститись поближче, де поменше ступенів, отак і вибираємо пляж", — поскаржилася переселенка Ольга.

Переселенка Ольга про паркування. Фото: Новини.LIVE

Нові місцеві

Одеса продовжує залишатися надійним прихистком для тисяч людей, які змушені були залишити свої домівки в інших регіонах країни. За роки проживання в місті вимушені переселенці вже повністю адаптувалися до місцевого ритму та вважають себе частиною спільноти. Попри тугу за рідними місцями, вони перейняли одеську звичку проводити вільний час біля хвиль, як тільки дозволяють погодні умови. У прохолодні дні або під час вихідних альтернативою морю стають прогулянки квітучими міськими парками.

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"Ми вже в Одесі майже 4 роки, це вже домашнє. Наш Херсон з нашим лівим берегом вже там, удалеке. Тому ми тут як і місцеві. Море як потепліє — ми там, найчастіше це Ланжерон. Коли ні — от зараз троянди красиво цвітуть в парку, ми приїхали подивитися на них, у нас сьогодні вихідний", — зазначила херсонка Лідія.

Херсонка Лідія про відпочинок. Фото: Новини.LIVE

Безпека для дітей

Чимало батьків цього року свідомо коригують свої плани щодо традиційного відпочинку на відкритих громадських пляжах. Через потенційні ризики та питання загальної безпеки на перше місце виходить прагматичний розрахунок і турбота про малечу. Оптимальною та набагато зручнішою альтернативою відкритому морю містяни тепер вважають сучасні аквапарки з контрольованою зоною відпочинку. При цьому ключовими вимогами до таких розважальних комплексів залишаються ідеальна чистота та високий рівень сервісу.

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"Обираємо Аркадію або Ланжерон. Зважаємо на чистоту та на комфорт", — пояснила одеситка Віра.

Віра про чистоту пляжів. Фото: Новини.LIVE

Поїздки до родичів

Окремі категорії опитаних пов'язують свої літні плани виключно з можливістю знайти вільний час у щільному робочому графіку. Замість центральних багатолюдних пляжів вони віддають перевагу тихим заміським зонам або приватним секторам у передмісті. Найчастіше такі поїздки організують туди, де проживають близькі родичі, що дозволяє поєднати сімейні зустрічі з безпечним відпочинком. Головним і фактично єдиним критерієм для таких виїздів залишається створення затишних і спокійних умов для дітей.

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"Коли час буде, поїдемо на Савіньйон, бо там родичі живуть. Це єдиний такий варіант відпочинку. Щоб зручно було для дітей, напевно, це і все, чим керуємося при виборі", — зазначила містянка Поліна.

Поліна про відпочинок з сім'єю. Фото: Новини.LIVE

Настрої одеситів свідчать про те, що море залишається головним джерелом відновлення сил та емоційного перезавантаження. Проте підходи до організації відпочинку влітку 2026 року стали максимально прагматичними й обережними. На перше місце містяни та вимушені переселенці тепер ставлять безпеку дітей, чистоту локацій та наявність базової інфраструктури, як-от зручних спусків та парковок. Ті, хто не знаходить безпечних і комфортних умов на громадських пляжах, свідомо трансформують свої звички, обираючи альтернативу у вигляді аквапарків, заміських поїздок або прогулянок зеленими зонами міста.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів та відпочиваючих чи не бояться купатися в морі цього року. Адже Чорне море і так вважалося одним із найзабрудненіших, а зараз фахівці навіть не можуть дати прогнозів, скільки знадобиться часу на його очищення. У свою чергу туристи, які приїхали до Одеси, впевнені: все не так страшно, як може здатися на перший погляд — вода прозора і чиста значить в ній можна купатися.

Також Новини.LIVE запитали в одеситів про нові ціни за паркування та яку суму вони вважають прийнятною. Для більшості опитаних сума у 60 гривень за одну годину стоянки виявилася занадто високою. Містяни підрахували, що звичайна прогулянка чи відпочинок на пляжі з дітьми триває щонайменше 3–4 години, що автоматично конвертується у дві сотні гривень лише за право залишити автомобіль.