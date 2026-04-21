Теракт в Одесі: чи стали одесити більш обережними

Теракт, що стався на вихідних у столиці, сколихнув не лише Київ, а й регіони. Постійні загрози обстрілів і небезпеки на вулицях впливають не лише на відчуття безпеки, а й на повсякденне життя людей. Це змінює звички: як пересуваються містом, де проводять вільний час і навіть як підтримують зв’язок із близькими. Хтось намагається уникати людних місць і бути максимально обережним, інші ж, попри ризики, прагнуть зберегти звичний ритм життя.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони ставляться до загрози терактів і чи змінили свою поведінку.

Страх терактів

Частина містян зізнається, що відчуває страх, особливо з огляду на пережитий досвід або вік. Люди, які вже бачили війну раніше, сприймають нинішні події особливо болісно. Для них це не просто новини, а нагадування про пережите.

"Терактів боюся. Бо я ще довоєнна бабуся. Уже під час війни була в концтаборі і пережила багато в житті. А зараз хочу тільки, щоб був мир і злагода між усіма", — каже Галина.

Інші одесити також визнають, що відчувають тривогу, навіть якщо особисто не стикалися з подібними ситуаціями. Невизначеність і відсутність повного контролю над ситуацією змушують людей бути обережнішими.

"Боїмося, але якось із цим ще не стикалися. Ходиш по вулиці і не знаєш, чого очікувати. Поки у нас нічого не змінилося кардинально — у кафе іноді ходимо, але пізно ввечері, наприклад, на Дерибасівську вже не йдемо", — ділиться Людмила.

Деякі містяни намагаються підготуватися до можливих небезпек і тримати ситуацію під контролем настільки, наскільки це можливо.

"Це найстрашніше, що може бути для мирної людини. Хотілося б мати якусь кнопку, щоб одразу отримати допомогу. У всіх близьких увімкнена геолокація повязана зі мною — щоб у разі небезпеки можна було швидко відреагувати. Але ми не застраховані", — каже Марія.

Звикли до небезпеки

Водночас є й ті, хто намагається не піддаватися страху. Деякі одесити зізнаються, що внутрішньо налаштовані на позитив і вірять, що з ними все буде добре. Проте навіть вони помічають, що навколо багато людей, які значно обмежили своє життя через страх.

"Я не боюся, вірю, що зі мною все буде добре. Але багато знайомих дуже переживають, дехто взагалі нікуди не виходить — тільки в магазин і одразу додому", — зазначає Тетяна.

Є й ті, хто з часом звик до постійної загрози. Люди кажуть, що страх притуплюється, але водночас з’являється інша форма обережності. Вони намагаються уникати місць скупчення людей або обирають більш безпечні варіанти перебування поза домом.

"Вже ні, не боюся. Звикла. Але стараюся бути там, де менше людей, не в натовпі", — каже Карина.

Ставлення до загрози терактів різне: від сильного страху до поступового звикання. Проте майже всі визнають — відчуття безпеки змінилося, а разом із ним і повсякденна поведінка. Люди або обмежують себе, або адаптуються до нових умов, намагаючись знайти баланс між обережністю та бажанням жити далі.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 19-річна дівчина з іншої області, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для теплопостачання. Вибуховий пристрій не спрацював, і це допомогло уникнути жертв. За кілька годин після спроби підриву підозрювану знайшли й затримали.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі на вулиці Балківська сталася стрілянина та погоня. За попередніми даними, Служба безпеки України затримала людей у військовій формі. Наразі офіційні відомства готують докладні роз’яснення щодо події.

