Теракт в Одессе: стали ли одесситы более осторожными

Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Теракт, произошедший на выходных в столице, всколыхнул не только Киев, но и регионы. Постоянные угрозы обстрелов и опасности на улицах влияют не только на ощущение безопасности, но и на повседневную жизнь людей. Это меняет привычки: как передвигаются по городу, где проводят свободное время и даже как поддерживают связь с близкими. Кто-то старается избегать людных мест и быть максимально осторожным, другие же, несмотря на риски, стремятся сохранить привычный ритм жизни.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они относятся к угрозе терактов и изменили ли свое поведение.

Страх терактов

Часть горожан признается, что испытывает страх, особенно учитывая пережитый опыт или возраст. Люди, которые уже видели войну раньше, воспринимают нынешние события особенно болезненно. Для них это не просто новости, а напоминание о пережитом.

"Терактов боюсь. Потому что я еще довоенная бабушка. Уже во время войны была в концлагере и пережила многое в жизни. А сейчас хочу только, чтобы был мир и согласие между всеми", — говорит Галина.

Одесситка Галина рассказывает о своем пребывании в концлагере. Фото: Новини.LIVE

Другие одесситы также признают, что испытывают тревогу, даже если лично не сталкивались с подобными ситуациями. Неопределенность и отсутствие полного контроля над ситуацией заставляют людей быть более осторожными.

Читайте также:

"Боимся, но как-то с этим еще не сталкивались. Ходишь по улице и не знаешь, чего ожидать. Пока у нас ничего не изменилось кардинально — в кафе иногда ходим, но поздно вечером, например, на Дерибасовскую уже не идем", — делится Людмила.

Местная жительница Людмила о терактах. Фото: Новини.LIVE

Некоторые горожане стараются подготовиться к возможным опасностям и держать ситуацию под контролем настолько, насколько это возможно.

"Это самое страшное, что может быть для мирного человека. Хотелось бы иметь какую-то кнопку, чтобы сразу получить помощь. У всех близких включена геолокация связанная со мной — чтобы в случае опасности можно было быстро отреагировать. Но мы не застрахованы", — говорит Мария.

Одесситка Мария рассказывает о страхе терактов. Фото: Новини.LIVE

Привыкли к опасности

В то же время есть и те, кто старается не поддаваться страху. Некоторые одесситы признаются, что внутренне настроены на позитив и верят, что с ними все будет хорошо. Однако даже они замечают, что вокруг много людей, которые значительно ограничили свою жизнь из-за страха.

"Я не боюсь, верю, что со мной все будет хорошо. Но многие знакомые очень переживают, некоторые вообще никуда не выходят — только в магазин и сразу домой", — отмечает Татьяна.

Местная жительница Татьяна говорит о знакомых. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто со временем привык к постоянной угрозе. Люди говорят, что страх притупляется, но одновременно появляется другая форма осторожности. Они стараются избегать мест скопления людей или выбирают более безопасные варианты пребывания вне дома.

"Уже нет, не боюсь. Привыкла. Но стараюсь быть там, где меньше людей, не в толпе", — говорит Карина.

Одесситка Карина, рассказывает что привыкла к опасности. Фото: Новини.LIVE

Отношение к угрозе терактов разное: от сильного страха до постепенного привыкания. Однако почти все признают — ощущение безопасности изменилось, а вместе с ним и повседневное поведение. Люди или ограничивают себя, или адаптируются к новым условиям, пытаясь найти баланс между осторожностью и желанием жить дальше.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 19-летняя девушка из другой области, пыталась взорвать грузовик с оборудованием для теплоснабжения. Взрывное устройство не сработало, и это помогло избежать жертв. Через несколько часов после попытки подрыва подозреваемую нашли и задержали.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе на улице Балковская произошла стрельба и погоня. По предварительным данным, Служба безопасности Украины задержала людей в военной форме. Сейчас официальные ведомства готовят подробные разъяснения относительно происшествия.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася