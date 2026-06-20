Що одесити думають про переговори щодо вступу України в ЄС

Люди на вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна та ЄС офіційно розпочали перший кластер переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Поки західні лідери називають цей етап історичним проривом, країна готується до масштабних реформ та адаптації законодавства. Проте успіх цього процесу залежить не лише від політиків, а й від готовності суспільства до тривалих змін.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що вони думають про перший кластер переговорів та на які зміни очікують.

Надія на розвиток

Чимало опитаних сприймають відкриття першого кластеру як позитивний сигнал для внутрішнього оновлення країни. Люди прагнуть побачити реальні європейські стандарти життя у власних містах і селах. На думку багатьох громадян, адаптація західного законодавства має стати потужним поштовхом для цивілізаційного стрибка. Вони вірять, що цей рух зрештою виведе країну з тривалого застою.

"Я тільки за. Якась надія з'явиться для людей. Якось треба старатися, думати, рости, розвиватися, а не стояти на місці", — зазначила одеситка Світлана.

Світлана про покращення життя. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Новий рівень життя

Українці щиро сподіваються, що європейські реформи принесуть у їхні домівки стабільність та економічний розвиток. Багато хто прагне, щоб умови праці, соціальний захист та медицина в нашій державі нарешті підтягнулися до рівня розвинених європейських країн. Громадяни наголошують, що діалог з Євросоюзом триває, а це вже є великим досягненням. Головне зараз — виконати всі необхідні вимоги для повноцінного членства.

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"Хочу так, щоб і в Україні наші люди жили, як, наприклад, в Іспанії, в Італії, в Англії — із задоволенням. Головне – початок, і він розпочатий. А далі, думаю, що все ж таки Україна обов'язково вступить до Євросоюзу", — поділився думками викладач Роман.

Роман про вступ до ЄС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прагнення мирного майбутнього

Для значної частини суспільства питання євроінтеграції зараз тісно пов'язане із найважливішим прагненням — завершенням війни. Містяни відверто зізнаються, що виснажені роками постійної напруги та тривог за майбутнє своїх родин. Вони сподіваються, що будь-які політичні рішення та відкриття кордонів насамперед наблизять довгоочікуване мирне життя. Люди просто хочуть спокою та стабільності для своїх дітей.

"Я двома руками за всі рішення, щоб тільки в користь. Щоб швидше почалося перемир'я і швидше закінчилася війна. Всі ми цього хочемо, лягаємо з однією думкою", — розповіла переселенка Валентина.

Валентина про завершення війни. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жорсткий антикорупційний контроль

Окрім безпеки, ключовою вимогою українців до євроінтеграційного процесу залишається жорсткий удар по внутрішніх проблемах. Люди чекають, що європейський контроль допоможе нарешті навести лад у державних інституціях. Вони відкрито заявляють про необхідність рішучого очищення влади задля добробуту простих громадян. Тільки за умови подолання хабарництва на місцях реформи матимуть реальний сенс.

"Хочеться, щоб були якісь зміни, позитивні зміни для України в цілому. Ну, от боротьба з корупцією — я б хотів би, якщо чесно. Бо дуже у нас, як я бачу, така тенденція, що велика корупція зі сторони влади", — резюмував одесит Роман.

Роман про боротьбу з корупцією. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перспективи для молоді

Зовсім інший погляд на інтеграційні процеси демонструє молоде покоління та фахівці, які з ним працюють. Для них зближення із Європою — це насамперед простір для навчання, професійного зростання та обміну досвідом. Вони розраховують на появу нових грантових програм та спрощення умов для міжнародної мобільності. Це дозволить перейняти найкращі європейські практики та згодом реалізувати їх в Україні.

"Очікуємо, що буде, можливо, більше можливостей саме для молоді. Буде більше можливостей виїзду за кордон, наприклад, таких ось молодіжних обмінів. Молодь зможе і працювати там, і більше досвіду набратися", — зазначила одеситка Лілія.

Лілія про можливості для молоді. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Загалом одесити сприймають новий етап євроінтеграції без рожевих окулярів. Попри загальну підтримку західного курсу, для більшості громадян прагнення миру, реальна боротьба з корупцією та економічна стабільність є значно важливішими за самі лише політичні гасла. Суспільство демонструє чіткий прагматизм: люди чекають від Брюсселя реальних важелів впливу на внутрішні реформи та нових перспектив для молоді. Але водночас відверто втомлені від багаторічних обіцянок.

Журналісти Новини.LIVE ознайомившись із даними ЛУН вийшли на вулиці Одеси, щоб запитати містян, чи дорого їм обходиться житло в місті. Адже оренда квартир зростає. За останніми даними, подорожчання торкнулося основних сегментів ринку: однокімнатні квартири зросли в ціні на 20%, двокімнатні — на 7%, а от вартість трикімнатних квартир знизилася на 24%. Так, середня ціна оренди однокімнатної квартири сьогодні коливається в межах 12 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE запитали в одеситів про нові ціни за паркування та яку суму вони вважають прийнятною. Для більшості опитаних сума у 60 гривень за одну годину стоянки виявилася занадто високою. Містяни підрахували, що звичайна прогулянка чи відпочинок на пляжі з дітьми триває щонайменше 3–4 години, що автоматично конвертується у дві сотні гривень лише за право залишити автомобіль.