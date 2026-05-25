Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

Будинок в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Оренда квартир в Одесі зростає. За останніми даними, подорожчання торкнулося основних сегментів ринку: однокімнатні квартири зросли в ціні на 20%, двокімнатні — на 7%, а от вартість трикімнатних квартир знизилася на 24%. Так, середня ціна оренди однокімнатної квартири сьогодні коливається в межах 12 тисяч гривень. Найдорожчим районом залишається Приморський — центр міста. Тут вартість оренди однокімнатної квартири сягає 15 400 гривень, і це без урахування комунальних платежів.

Журналісти Новини.LIVE ознайомившись із даними ЛУН вийшли на вулиці Одеси, щоб запитати містян, чи дорого їм обходиться житло в місті.

Вартість оренди

Тож якщо в Приморському районі оренда однокімнатної квартири може сягати 16 тисяч гривень і вище, то в Хаджибейському її вже можна зняти за 10 000 гривень, а в Київському — за 9 000 гривень. Найдешевше житло обійдеться в Пересипському районі — близько 6 900 гривень. Дарина зізнається, винаймає квартиру за 8 тисяч гривень плюс ще комуналка, яка в залежності від пори року теж варіюється.

"Тисяч вісім виходить тільки на оренду. І десь, в залежності від сезону, від двох до чотирьох тисяч на комунальні послуги. Це дуже дорого, але виходу нема", — розповідає Дарина.

Жителька Одеси Дарина про житло. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонерка Алла, яка продовжує працювати, щоб "ні від кого не залежати", коротко підсумовує ситуацію: все подорожало, і житло — не виняток. Вона не шукає складних пояснень — достатньо зайти в магазин.

Читайте також:

"Ну, як чому? Все дорого. Заходите в магазин, знаєте ціни. Якщо хочете щось краще, треба дорожче заплатити. І так з квартирами, все подорожало", — каже Алла.

Жителька Одеси Алла про житло. Фото: Новини.LIVE

Комунальні послуги

Ціна житла в Одесі нині залежить від надто багатьох змінних. Район, поверх, наявність укриття поруч, дистанція від узбережжя — все це впливає на ціну не менше, ніж стан ремонту. А ціни на комунальні послуги сильно залежать від типу будинку, квадратури та прибудинкових комунікацій. І вони можуть кусатись.

"Більше восьми тисяч гривень на комуналку, на жаль, бо квартира велика. Не комфортно трішки, щоб ще щось залишалося на життя", — підсумовує Олена.

Жителька Одеси Олена про житло. Фото: Новини.LIVE

Григорій має власну квартиру, але комунальні платежі беруть своє. Хоча за житло платити не доводиться, сума за послуги зростає, і це досить відчутно б’є по сімейному бюджету.

"Справа в тому, що я живу у своїй квартирі. Тут в цьому плані трохи легше. Але комуналка трохи виросла", — зазначає Григорій.

Житель Одеси Григорій про житло. Фото: Новини.LIVE

Ціни прийнятні

Трохи легше студентам, які живуть у гуртожитку. Ціни там, за словами студентів, прийнятні. Що ж до оренди окремої квартири, то для декого сьогоднішня ринкова вартість цілком посильна. За бажання можна знайти дешевше житло — не обов’язково жити в самому центрі.

"Я живу в гуртожитку за 800 гривень, тому не дорого. А якщо розглядати альтернативу оренди — однокімнатну, то в принципі теж нормально, десь 7000–8000 гривень", — каже студет Богдан.

Житель Одеси Богдан про житло. Фото: Новини.LIVE

Думки одеситів розійшлись, але спільне є у всіх: житло дорожчає, і цей процес пов'язаний не лише з інфляцією, а й із реаліями війни. Безпека стала новою валютою на ринку нерухомості — і поки обстріли тривають, цей чинник лишатиметься визначальним.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, скільки коштує самостійне життя для молоді в Одесі — оренда однокімнатної у звичайному районі обходиться у 6–8 тисяч на місяць, а в центрі — вже 10–14 тисяч, і це без урахування комунальних та щоденних витрат.

Також Новини.LIVE розповідали про те, що потрібно перевірити перед орендою квартири в Одесі — документи власника, витяг із реєстру, стан комунікацій та умови договору є обов'язковими пунктами перевірки, які допоможуть уникнути неприємних сюрпризів після заселення.