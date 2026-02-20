Витрати молоді на самостійне життя в Одесі — які суми

Хлопець з дівчиною стоять біля кафе. Фото: Новини.LIVE

Переїзд у власне житло та початок самостійного життя для молоді в Одесі завжди означають новий рівень свободи. Але разом із ним з’являються й регулярні витрати, про які часто не думають наперед.

Новини.LIVE зібрали основні статті бюджету для молоді, яка лише починає самостійне життя.

Витрати на оренду житла

Почати самостійне життя в Одесі означає запланувати головну частину бюджету на оренду житла. За даними сервісів з оцінки вартості життя, оренда однокімнатної квартири у звичайному районі міста може коштувати приблизно 6 000-8 000 гривень на місяць, а в центральних районах ціни зазвичай вищі — 10 000-14 000 гривень і більше, залежно від стану квартири та меблів. При цьому власники часто просять депозит у розмірі ще одного місяця оренди, тому на старті потрібно мати подвійну суму.

Комунальні платежі

Окремо варто врахувати комунальні платежі. Для квартири площею близько 35 квадратних метрів в Одесі витрати на світло, воду і газ у теплий сезон у середньому становлять приблизно 1000-1400 гривень на місяць. Узимку сума суттєво зростає через опалення і може сягати 1700-3000 гривень залежно від тарифів, наявності лічильників та фактичного споживання. За розрахунками, лише опалення для такого житла може коштувати близько 1000-1800 гривень щомісяця в опалювальний період.

Зв'язок та харчування

Інтернет та мобільний зв’язок — ще одна обов’язкова стаття витрат. У середньому це може бути близько 200-300 гривень на місяць за кожну послугу, залежно від оператора та пакета.

Харчування також займає значну частину бюджету. Навіть базовий продуктовий кошик у великому місті може обійтися приблизно 1900-2100 гривень на місяць, якщо купувати продукти без надмірностей і планувати покупки заздалегідь.

Транспортні витрати

Не менш важливими є транспортні витрати. Молодь витрачає гроші на громадський транспорт, таксі у пізній час або пальне, якщо є власне авто. Це ще кілька сотень гривень щомісяця залежно від способу пересування.

Окремо потрібно передбачити побутові витрати. Після переїзду доводиться купувати посуд, постіль, засоби для прибирання, лампочки чи дрібні речі для дому. У перший місяць такі покупки можуть додати ще 2000-5000 гривень.

Фахівці радять мати фінансову "подушку" хоча б на 2-3 місяці проживання. Це допоможе, якщо виникнуть непередбачені ситуації: терміновий ремонт техніки, зміна роботи або додаткові витрати на здоров’я.

