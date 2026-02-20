Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сколько стоит самостоятельная жизнь в Одессе — расходы и суммы

Сколько стоит самостоятельная жизнь в Одессе — расходы и суммы

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 14:27
Расходы одесской молодежи на самостоятельную жизнь - какие суммы
Парень с девушкой стоят возле кафе. Фото: Новини.LIVE

Начало самостоятельной жизни для молодежи в Одессе всегда означают новый уровень свободы. Но вместе с ним появляются и регулярные расходы, о которых часто не думают заранее.

Новини.LIVE собрали основные статьи бюджета для молодежи, которая только начинает самостоятельную жизнь.

Реклама
Читайте также:

Расходы на аренду жилья

Начать самостоятельную жизнь в Одессе означает запланировать главную часть бюджета на аренду жилья. По данным сервисов по оценке стоимости жизни, аренда однокомнатной квартиры в обычном районе города может стоить примерно 6 000-8 000 гривен в месяц, а в центральных районах цены обычно выше - 10 000-14 000 гривен и более, в зависимости от состояния квартиры и мебели. При этом владельцы часто просят депозит в размере еще одного месяца аренды, поэтому на старте нужно иметь двойную сумму.

Квартира у новобудові
Помещение похоже на квартиру. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные платежи

Отдельно стоит учесть коммунальные платежи. Для квартиры площадью около 35 квадратных метров в Одессе расходы на свет, воду и газ в теплый сезон в среднем составляют примерно 1000-1400 гривен в месяц. Зимой сумма существенно возрастает из-за отопления и может достигать 1700-3000 гривен в зависимости от тарифов, наличия счетчиков и фактического потребления. По расчетам, только отопление для такого жилья может стоить около 1000-1800 гривен ежемесячно в отопительный период.

Платіжки за комунальні послуги
Человек проверяет платежки. Фото: Новини.LIVE

Связь и питание

Интернет и мобильная связь — еще одна обязательная статья расходов. В среднем это может быть около 200-300 гривен в месяц за каждую услугу, в зависимости от оператора и пакета.

Питание также занимает значительную часть бюджета. Даже базовая продуктовая корзина в большом городе может обойтись примерно 1900-2100 гривен в месяц, если покупать продукты без излишеств и планировать покупки заранее.

Транспортные расходы

Не менее важными являются транспортные расходы. Молодежь тратит деньги на общественный транспорт, такси в позднее время или топливо, если есть собственное авто. Это еще несколько сотен гривен ежемесячно в зависимости от способа передвижения.

Отдельно нужно предусмотреть бытовые расходы. После переезда приходится покупать посуду, постель, средства для уборки, лампочки или мелкие вещи для дома. В первый месяц такие покупки могут добавить еще 2000-5000 гривен.

Чоловік на зупинці
Человек ждет транспорт. Фото: Новини.LIVE

Специалисты советуют иметь финансовую "подушку" хотя бы на 2-3 месяца проживания. Это поможет, если возникнут непредвиденные ситуации: срочный ремонт техники, смена работы или дополнительные расходы на здоровье.

Напомним, в Одессе можно значительно сэкономить на одежде и бытовых вещах, если знать проверенные места. Многие горожане уже отказались от дорогих магазинов и пользуются альтернативами. Вещи часто покупают значительно дешевле или даже получают бесплатно через обмены или благотворительные инициативы.

Также мы писали, что несмотря на рост цен, в Одессе до сих пор есть места, где можно нормально поесть без больших затрат. Самый доступный вариант — это столовые и форматы "буфет", где цены ниже, чем в классических кафе. Такие места популярны среди студентов из-за скорости и доступных цен.

коммунальные услуги Одесса прожиточный минимум Одесская область Новости Одессы расходы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации