Расходы одесской молодежи на самостоятельную жизнь - какие суммы

Парень с девушкой стоят возле кафе. Фото: Новини.LIVE

Начало самостоятельной жизни для молодежи в Одессе всегда означают новый уровень свободы. Но вместе с ним появляются и регулярные расходы, о которых часто не думают заранее.

Новини.LIVE собрали основные статьи бюджета для молодежи, которая только начинает самостоятельную жизнь.

Реклама

Читайте также:

Расходы на аренду жилья

Начать самостоятельную жизнь в Одессе означает запланировать главную часть бюджета на аренду жилья. По данным сервисов по оценке стоимости жизни, аренда однокомнатной квартиры в обычном районе города может стоить примерно 6 000-8 000 гривен в месяц, а в центральных районах цены обычно выше - 10 000-14 000 гривен и более, в зависимости от состояния квартиры и мебели. При этом владельцы часто просят депозит в размере еще одного месяца аренды, поэтому на старте нужно иметь двойную сумму.

Помещение похоже на квартиру. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные платежи

Отдельно стоит учесть коммунальные платежи. Для квартиры площадью около 35 квадратных метров в Одессе расходы на свет, воду и газ в теплый сезон в среднем составляют примерно 1000-1400 гривен в месяц. Зимой сумма существенно возрастает из-за отопления и может достигать 1700-3000 гривен в зависимости от тарифов, наличия счетчиков и фактического потребления. По расчетам, только отопление для такого жилья может стоить около 1000-1800 гривен ежемесячно в отопительный период.

Человек проверяет платежки. Фото: Новини.LIVE

Связь и питание

Интернет и мобильная связь — еще одна обязательная статья расходов. В среднем это может быть около 200-300 гривен в месяц за каждую услугу, в зависимости от оператора и пакета.

Питание также занимает значительную часть бюджета. Даже базовая продуктовая корзина в большом городе может обойтись примерно 1900-2100 гривен в месяц, если покупать продукты без излишеств и планировать покупки заранее.

Транспортные расходы

Не менее важными являются транспортные расходы. Молодежь тратит деньги на общественный транспорт, такси в позднее время или топливо, если есть собственное авто. Это еще несколько сотен гривен ежемесячно в зависимости от способа передвижения.

Отдельно нужно предусмотреть бытовые расходы. После переезда приходится покупать посуду, постель, средства для уборки, лампочки или мелкие вещи для дома. В первый месяц такие покупки могут добавить еще 2000-5000 гривен.

Человек ждет транспорт. Фото: Новини.LIVE

Специалисты советуют иметь финансовую "подушку" хотя бы на 2-3 месяца проживания. Это поможет, если возникнут непредвиденные ситуации: срочный ремонт техники, смена работы или дополнительные расходы на здоровье.

Напомним, в Одессе можно значительно сэкономить на одежде и бытовых вещах, если знать проверенные места. Многие горожане уже отказались от дорогих магазинов и пользуются альтернативами. Вещи часто покупают значительно дешевле или даже получают бесплатно через обмены или благотворительные инициативы.

Также мы писали, что несмотря на рост цен, в Одессе до сих пор есть места, где можно нормально поесть без больших затрат. Самый доступный вариант — это столовые и форматы "буфет", где цены ниже, чем в классических кафе. Такие места популярны среди студентов из-за скорости и доступных цен.