Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

Аренда квартир в Одессе растет. По последним данным, подорожание коснулось основных сегментов рынка: однокомнатные квартиры выросли в цене на 20%, двухкомнатные — на 7%, а вот стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 24%. Так, средняя цена аренды однокомнатной квартиры сегодня колеблется в пределах 12 тысяч гривен. Самым дорогим районом остается Приморский — центр города. Здесь стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 15 400 гривен, и это без учета коммунальных платежей.

Журналисты Новини.LIVE ознакомившись с данными ЛУН вышли на улицы Одессы, чтобы спросить горожан, дорого ли им обходится жилье в городе.

Стоимость аренды

Поэтому если в Приморском районе аренда однокомнатной квартиры может достигать 16 тысяч гривен и выше, то в Хаджибейском ее уже можно снять за 10 000 гривен, а в Киевском — за 9 000 гривен. Самое дешевое жилье обойдется в Пересыпском районе — около 6 900 гривен. Дарья признается, снимает квартиру за 8 тысяч гривен плюс еще коммуналка, которая в зависимости от времени года тоже варьируется.

"Тысяч восемь выходит только на аренду. И где-то, в зависимости от сезона, от двух до четырех тысяч на коммунальные услуги. Это очень дорого, но выхода нет", — рассказывает Дарья.

Пенсионерка Алла, которая продолжает работать, чтобы "ни от кого не зависеть", коротко подытоживает ситуацию: все подорожало, и жилье — не исключение. Она не ищет сложных объяснений — достаточно зайти в магазин.

"Ну, как почему? Все дорого. Заходите в магазин, знаете цены. Если хотите что-то лучше, надо дороже заплатить. И так с квартирами, все подорожало", — говорит Алла.

Коммунальные услуги

Цена жилья в Одессе сейчас зависит от слишком многих переменных. Район, этаж, наличие укрытия рядом, дистанция от побережья — все это влияет на цену не меньше, чем состояние ремонта. А цены на коммунальные услуги сильно зависят от типа дома, квадратуры и придомовых коммуникаций. И они могут кусаться.

"Больше восьми тысяч гривен на коммуналку, к сожалению, потому что квартира большая. Не комфортно немного, чтобы еще что-то оставалось на жизнь", — заключает Елена.

Григорий имеет собственную квартиру, но коммунальные платежи берут свое. Хотя за жилье платить не приходится, сумма за услуги растет, и это довольно ощутимо бьет по семейному бюджету.

"Дело в том, что я живу в своей квартире. Здесь в этом плане немного легче. Но коммуналка немного выросла",— отмечает Григорий.

Цены приемлемые

Немного легче студентам, которые живут в общежитии. Цены там, по словам студентов, приемлемые. Что касается аренды отдельной квартиры, то для некоторых сегодняшняя рыночная стоимость вполне посильна. При желании можно найти более дешевое жилье — не обязательно жить в самом центре.

"Я живу в общежитии за 800 гривен, поэтому не дорого. А если рассматривать альтернативу аренды — однокомнатную, то в принципе тоже нормально, где-то 7000-8000 гривен", — говорит студет Богдан.

Мнения одесситов разошлись, но общее есть у всех: жилье дорожает, и этот процесс связан не только с инфляцией, но и с реалиями войны. Безопасность стала новой валютой на рынке недвижимости — и пока обстрелы продолжаются, этот фактор будет оставаться определяющим.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, сколько стоит самостоятельная жизнь для молодежи в Одессе — аренда однокомнатной в обычном районе обходится в 6-8 тысяч в месяц, а в центре — уже 10-14 тысяч, и это без учета коммунальных и ежедневных расходов.

Также Новини.LIVE рассказывали о том, что нужно проверить перед арендой квартиры в Одессе — документы собственника, выписка из реестра, состояние коммуникаций и условия договора являются обязательными пунктами проверки, которые помогут избежать неприятных сюрпризов после заселения.