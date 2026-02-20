Видео
Україна
Видео

Аренда квартиры — что одесситам нужно проверить перед сделкой

Аренда квартиры — что одесситам нужно проверить перед сделкой

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 18:03
Как проверить квартиру перед арендой в Одессе: что нужно знать
Многоэтажный дом. Фото: Новини.LIVE

Перед тем как арендовать квартиру в Одессе, важно позаботиться не только о комфорте, но и о безопасности сделки. Несколько базовых проверок помогут уберечься от мошенников, неожиданных расходов и проблем после заселения. Сделать это лучше еще до подписания договора и передачи средств.

Новини.LIVE собрали ключевые советы, которые помогут избежать проблем и сэкономить время и деньги.

Найти квартиру в Одессе сегодня несложно, но спешка при аренде может дорого стоить. Именно поэтому первый шаг — убедиться, что жилье сдает настоящий владелец. Попросите показать паспорт и документы на квартиру. Это нормальная практика, которая помогает понять, с кем вы заключаете сделку. Если человек уклоняется от ответов или не может подтвердить право собственности, лучше не рисковать.

Оренда квартири в Одесі — що обов’язково перевірити перед угодою - фото 1
Человек открывает приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

Следующий важный момент — проверка квартиры через государственные реестры. Через онлайн-сервисы Минюста или приложение Дія можно заказать выписку и узнать, нет ли арестов, обременений или спорных ситуаций вокруг этого жилья. Такая проверка занимает немного времени, но может защитить от серьезных проблем в будущем.

Подписание договора

Перед подписанием договора стоит внимательно прочитать все условия. В документе должны быть прописаны адрес, данные владельца, размер арендной платы, срок проживания, правила оплаты коммунальных услуг, сумма депозита и условия его возврата. Если какие-то пункты непонятны или вызывают сомнения, лучше обсудить их сразу, а не после заселения.

Підписаний договір
Подписание договора. Фото: Новини.LIVE

Во время просмотра квартиры важно смотреть не только на ремонт и мебель. Проверьте сантехнику, электрику, работу окон и дверей. Также обратите внимание на подъезд, освещение возле дома и общее состояние территории, ведь это влияет на комфорт и безопасность ежедневной жизни.

Полезным может быть и короткое общение с соседями. Они часто знают, были ли проблемы с владельцем, как часто меняются арендаторы и нет ли скрытых нюансов, которых не видно в объявлении.

Финансовые детали

Отдельно нужно уточнить все финансовые детали. Попросите показать счета за коммунальные услуги, договоритесь, кто платит за свет, воду, газ, интернет. Некоторые владельцы просят оплату первого и последнего месяца вперед, поэтому все суммы должны быть понятны еще до передачи средств.

Людина тримає гроші
Деньги за аренду квартиры. Фото: Новини.LIVE

И самое главное правило: не соглашайтесь на аренду "на словах". Без подписанного договора вы рискуете потерять деньги или остаться без жилья, если условия внезапно изменятся. Договор фиксирует договоренности и защищает обе стороны.

Напомним, в Одессе все чаще появляются мошеннические объявления об аренде жилья. Люди теряют деньги еще до заселения, даже не увидев квартиру. Риск особенно высок в сезон, когда спрос растет. Такие схемы начинаются с привлекательного объявления. Квартира выглядит современной, цена ниже средней по городу, а описание убеждает действовать быстро.

Также мы писали, что в Одессе растет количество мошеннических вакансий, на которые чаще всего попадают студенты и новички. Обещания легких денег часто заканчиваются потерей времени, а иногда и средств. Чаще всего такие объявления появляются на популярных площадках и в социальных сетях.

Одесса Одесская область аренда Новости Одессы квартира стоимость
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
