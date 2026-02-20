Перевірка квартири перед орендою в Одесі: що потрібно знати

Багатоповерховий будинок. Фото: Новини.LIVE

Перед тим, як орендувати квартиру в Одесі, важливо подбати про безпеку угоди. Кілька базових перевірок допоможуть уберегтися від шахраїв, неочікуваних витрат і проблем після заселення. Усе це варто зробити ще до підписання договору та передачі грошей.

Новини.LIVE зібрали ключові поради, які допоможуть уникнути проблем і зекономити час і гроші.

Знайти квартиру в Одесі сьогодні нескладно, але поспіх під час оренди може дорого коштувати. Саме тому перший крок — переконатися, що житло здає справжній власник. Попросіть показати паспорт і документи на квартиру. Це нормальна практика, яка допомагає зрозуміти, з ким ви укладаєте угоду. Якщо людина ухиляється від відповідей або не може підтвердити право власності, краще не ризикувати.

Людина відкриває застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

Наступний важливий момент — перевірка квартири через державні реєстри. Через онлайн-сервіси Мін’юсту або застосунок Дія можна замовити витяг і дізнатися, чи немає арештів, обтяжень або спірних ситуацій навколо цього житла. Така перевірка займає небагато часу, але може захистити від серйозних проблем у майбутньому.

Підписання договору

Перед підписанням договору варто уважно прочитати всі умови. У документі мають бути прописані адреса, дані власника, розмір орендної плати, термін проживання, правила оплати комунальних послуг, сума депозиту та умови його повернення. Якщо якісь пункти незрозумілі або викликають сумніви, краще обговорити їх одразу, а не після заселення.

Підписання договору. Фото: Новини.LIVE

Під час перегляду квартири важливо дивитися не лише на ремонт і меблі. Перевірте сантехніку, електрику, роботу вікон і дверей. Також зверніть увагу на під’їзд, освітлення біля будинку та загальний стан території, адже це впливає на комфорт і безпеку щоденного життя.

Корисним може бути й коротке спілкування з сусідами. Вони часто знають, чи були проблеми з власником, як часто змінюються орендарі та чи немає прихованих нюансів, яких не видно в оголошенні.

Фінансові деталі

Окремо потрібно уточнити всі фінансові деталі. Попросіть показати рахунки за комунальні послуги, домовтеся, хто платить за світло, воду, газ, інтернет. Деякі власники просять оплату першого й останнього місяця наперед, тому всі суми мають бути зрозумілими ще до передачі коштів.

Гроша за оренду квартири. Фото: Новини.LIVE

І найголовніше правило: не погоджуйтеся на оренду "на словах". Без підписаного договору ви ризикуєте втратити гроші або залишитися без житла, якщо умови раптово зміняться. Договір фіксує домовленості та захищає обидві сторони.

Нагадаємо, в Одесі дедалі частіше з’являються шахрайські оголошення про оренду житла. Люди втрачають гроші ще до заселення, навіть не побачивши квартиру. Ризик особливо високий у сезон, коли попит зростає. Такі схеми починаються з привабливого оголошення. Квартира виглядає сучасною, ціна нижча за середню по місту, а опис переконує діяти швидко.

Також ми писали, що в Одесі зростає кількість шахрайських вакансій, на які найчастіше потрапляють студенти та новачки. Обіцянки легких грошей часто закінчуються втратою часу, а подекуди й коштів. Найчастіше такі оголошення з’являються на популярних майданчиках і в соціальних мережах.