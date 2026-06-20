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Главная Одесса Вступление Украины в Евросоюз: одесситы о первом кластере

Вступление Украины в Евросоюз: одесситы о первом кластере

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 18:22
Что одесситы думают о переговорах по вступлению Украины в ЕС
Люди на улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина и ЕС официально начали первый раунд переговоров о вступлении в Европейский Союз. Пока западные лидеры называют этот этап историческим прорывом, страна готовится к масштабным реформам и адаптации законодательства. Однако успех этого процесса зависит не только от политиков, но и от готовности общества к длительным изменениям.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что они думают о первом этапе переговоров и каких изменений ожидают.

Надежда на развитие

Многие опрошенные воспринимают открытие первого кластера как позитивный сигнал для внутреннего обновления страны. Люди стремятся увидеть реальные европейские стандарты жизни в своих городах и селах. По мнению многих граждан, адаптация западного законодательства должна стать мощным толчком для цивилизационного скачка. Они верят, что это движение в конечном итоге выведет страну из затянувшегося застоя.

"Я только за. У людей появится какая-то надежда. Нужно как-то стараться, думать, расти, развиваться, а не стоять на месте", — отметила одесситка Светлана.

Перший кластер перемовин щодо вступу України в ЄС
Светлана об улучшении жизни. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Новый уровень жизни

Украинцы искренне надеются, что европейские реформы принесут в их дома стабильность и экономическое развитие. Многие стремятся к тому, чтобы условия труда, социальная защита и медицина в нашей стране наконец-то подтянулись до уровня развитых европейских стран. Граждане отмечают, что диалог с Евросоюзом продолжается, а это уже большое достижение. Главное сейчас — выполнить все необходимые требования для полноценного членства.

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"Я хочу, чтобы и в Украине наши люди жили так же, как, например, в Испании, в Италии, в Англии — с удовольствием. Главное — начало, и оно уже положено. А дальше, думаю, что всё-таки Украина обязательно вступит в Евросоюз", — поделился своими мыслями преподаватель Роман.

Перший кластер перемовин щодо вступу України в ЄС
Роман о вступлении в ЕС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стремление к мирному будущему

Для значительной части общества вопрос евроинтеграции сейчас тесно связан с важнейшим стремлением — окончанием войны. Горожане откровенно признаются, что измотаны годами постоянной напряженности и тревог за будущее своих семей. Они надеются, что любые политические решения и открытие границ, прежде всего, приблизят долгожданную мирную жизнь. Люди просто хотят спокойствия и стабильности для своих детей.

"Я обеими руками за любые решения, лишь бы они были к лучшему. Чтобы поскорее наступило перемирие и поскорее закончилась война. Все мы этого хотим, ложимся спать с одной мыслью", — рассказала переселенка Валентина.

Перший кластер перемовин щодо вступу України в ЄС
Валентина о завершении войны. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жесткий антикоррупционный контроль

Помимо безопасности, ключевым требованием украинцев к процессу евроинтеграции остается решительная борьба с внутренними проблемами. Люди надеются, что европейский контроль поможет наконец навести порядок в государственных институтах. Они открыто заявляют о необходимости решительной чистки власти ради благосостояния простых граждан. Только при условии преодоления взяточничества на местах реформы будут иметь реальный смысл.

"Хочется, чтобы были какие-то изменения, положительные изменения для Украины в целом. Ну, вот борьба с коррупцией — я бы хотел, если честно. Потому что у нас, как я вижу, очень сильна такая тенденция, что крупная коррупция исходит со стороны власти", — резюмировал одессит Роман.

Перший кластер перемовин щодо вступу України в ЄС
Роман о борьбе с коррупцией. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Перспективы для молодежи

Совершенно иной взгляд на интеграционные процессы демонстрирует молодое поколение и специалисты, работающие с ним. Для них сближение с Европой — это прежде всего пространство для обучения, профессионального роста и обмена опытом. Они рассчитывают на появление новых грантовых программ и упрощение условий для международной мобильности. Это позволит перенять лучшие европейские практики и впоследствии реализовать их в Украине.

"Ожидаем, что, возможно, появится больше возможностей именно для молодежи. Будет больше возможностей выехать за границу, например, в рамках таких молодежных обменов. Молодежь сможет и работать там, и набраться большего опыта", — отметила одесситка Лилия.

Перший кластер перемовин щодо вступу України в ЄС
Лилия о возможностях для молодежи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В целом одесситы воспринимают новый этап евроинтеграции без розовых очков. Несмотря на общую поддержку западного курса, для большинства граждан стремление к миру, реальная борьба с коррупцией и экономическая стабильность гораздо важнее, чем одни лишь политические лозунги. Общество демонстрирует четкий прагматизм: люди ждут от Брюсселя реальных рычагов влияния на внутренние реформы и новых перспектив для молодежи. Но в то же время они откровенно устали от многолетних обещаний.

Журналисты Новини.LIVE, ознакомившись с данными ЛУН, вышли на улицы Одессы, чтобы спросить у горожан, дорого ли им обходится жилье в городе. Ведь аренда квартир растет. По последним данным, подорожание коснулось основных сегментов рынка: однокомнатные квартиры подорожали на 20%, двухкомнатные — на 7%, а вот стоимость трёхкомнатных квартир снизилась на 24%. Так, средняя цена аренды однокомнатной квартиры сегодня колеблется в пределах 12 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE поинтересовались у одесситов о новых ценах на парковку и о том, какую сумму они считают приемлемой. Для большинства опрошенных сумма в 60 гривен за один час стоянки оказалась слишком высокой. Горожане подсчитали, что обычная прогулка или отдых на пляже с детьми длится не менее 3–4 часов, что автоматически обходится в две сотни гривен только за право оставить автомобиль.

Европейский союз Одесса переговоры
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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