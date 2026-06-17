Парковка на узбережжі: одесити про вартість у 60 грн

Машини на парковці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З початком літнього сезону прибережна зона Одеси знову опинилася в центрі уваги містян через фінансові нововведення. Виконавчий комітет Одеської міської ради офіційно визначив операторів паркування у суміжних із пляжами зонах та затвердив єдину фіксовану вартість — 60 гривень за годину. Таке оновлення прайсів одразу викликало резонанс серед містян, для яких поїздка на узбережжя тепер ризикує перетворитися на вагому статтю витрат. Однак такий тариф усе одно залишається дешевшим, ніж у Болгарії. Там година після переходу на євро коштує від 45 до 90 гривень. Попри це паркування в Одесі дорожче, ніж у сусідній Румунії з її 35 гривнями за годину в найдорожчій зоні.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів про нові ціни за паркування та яку суму вони вважають прийнятною.

"Золотий" відпочинок

Для більшості опитаних одеситів сума у 60 гривень за одну годину стоянки виявилася занадто високою. Містяни підрахували, що звичайна прогулянка чи відпочинок на пляжі з дітьми триває щонайменше 3–4 години, що автоматично конвертується у дві сотні гривень лише за право залишити автомобіль. Причому в умовах війни, коли рівень доходів суттєво впав, міська влада мала б шукати шляхи для соціальних компромісів.

"Стандартний відпочинок — це десь 4 години. 60 на 4, і це вже нормальна така сума. Я знаю, бо у моєї подруги двоє діточок, і це складно. Приїхати просто там погуляти — це доволі дорого", — розповіла одеситка Ольга.

Ольга про дороге паркування. Фото: Новини.LIVE

Брак коштів

Нове підвищення тарифів найбільше б'є по кишенях незахищених верств населення. Одеські пенсіонери відверто зізнаються, що такі суми для них є абсолютно непідйомними через низький рівень забезпечення.

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"Багато. Тому що у нас пенсія маленька і зарплати теж маленькі. Все багато. Для пенсіонера це багато", — поділився Віктор.

Віктор розповів, як це вплинуло на пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE

Інфраструктурний хаос

Окремим тригером для людей став не лише сам тариф, а й організація процесу паркування. Одесити бідкаються, що навіть за великі гроші знайти вільне місце в тій же Аркадії чи на Фонтані — це квест, який забирає купу часу, а на локаціях, де стоянки закрили, водіїв одразу "зустрічають" інспектори з паркування та масово виписують штрафи за покинуті машини на спусках.

"Поки припаркувався — 15 хвилин потратиш, потім поки виїдеш — теж у черзі стоїш 15 хвилин. То пів години не встиг до моря спуститися і тікати, ну якось так нерозумно. Ми з чоловіком два пенсіонери, їздили завжди 12 станцію Великого Фонтану, а тепер там ходять і розкладають штрафи", — зауважила Наталія Миколаївна.

Наталія Миколаївна про хаотичне паркування. Фото: Новини.LIVE

Брак благоустрою

Питання "ціна-якість" стало головним у критиці нових комунальних рішень. Багато автовласників не розуміють, чому вартість паркомісця біля моря стала вдвічі вищою за стандартний міський тариф (який становить 30 гривень за годину), якщо самі майданчики практично ніяк не змінилися в плані зручності та безпеки для авто. Одесити переконані, що просте встановлення паркоматів чи шлагбаумів не є достатньою підставою для збору великих коштів.

"Парковки не облагороджені ніяк, я вважаю, що це дорого. Якщо вже беруть гроші за парковку, то мають якось щось зробити, щоб там була парковка, а не просто поставити шлагбаум і беруть гроші", — сказала одеситка Аліна.

Аліна обурилася умовам парковок. Фото: Новини.LIVE

Фактор безпеки

Окрім суто економічних чинників, воєнні реалії Одеси внесли свій внесок у сприйняття ситуації. В умовах регулярних повітряних тривог та ракетних загроз погодинна оплата паркування створює додатковий стрес. Адже через це можна заплатити за місце та не скористатися послугою через обстріли.

"Звісно багато. А якщо тривога і треба буде тікати через десять хвилин? Ціни не мають піднімати взагалі", — заявила Вікторія.

Вікторія про подорожання під час війни. Фото: Новини.LIVE

Ціна прийнятна

Попри загальне невдоволення, серед респондентів пролунали й інші думки щодо комерційної складової питання. Окремі містяни зазначають, що в масштабах великого курортного міста 60 гривень — це нормальна ціна, хоча вона й сильно дисонує з реальними доходами та пенсіями більшості українців.

"Ну, я думаю, це не дуже багато. Але для України, так як у нас ціни і зарплатня дуже низька, то я думаю, що це дуже дорого. Але для такого міста, як Одеса, це дуже, я думаю, нормально", — поділилась Світлана.

Світлана про ціни в Україні. Фото: Новини.LIVE

Як і у випадку з іншими викликами, одесити демонструють тверезий та практичний підхід. Проте, якщо до безпекових ризиків суспільство адаптувалося, то до різкого підвищення цін на тлі інфраструктурного хаосу містяни ставитися з розумінням не готові. Нові тарифи сприймаються громадою як надмірні, а відсутність облаштованих місць та раптові штрафи лише поглиблюють прірву між рішеннями мерії та реальними потребами жителів Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, на півдні стартує сезон водних розваг, а аквапарки Одещини та Миколаївщини вже оголосили нові тарифи та спеціальні пропозиції для відвідувачів. Цього літа гостям пропонують десятки гірок, хвильові басейни, дитячі містечка та VIP-зони для відпочинку. Найвигідніші пропозиції діють на початку сезону, а в деяких закладах можна придбати сезонні або місячні абонементи.

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