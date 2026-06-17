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Главная Одесса Парковка на побережье: одесситы о стоимости в 60 грн

Парковка на побережье: одесситы о стоимости в 60 грн

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 17:03
Парковка на побережье: одесситы о стоимости в 60 грн
Автомобили на парковке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С началом летнего сезона прибрежная зона Одессы вновь оказалась в центре внимания горожан из-за финансовых нововведений. Исполнительный комитет Одесского городского совета официально определил операторов парковки в прилегающих к пляжам зонах и утвердил единую фиксированную стоимость — 60 гривен в час. Такое обновление прайсов сразу вызвало резонанс среди горожан, для которых поездка на побережье теперь рискует превратиться в весомую статью расходов. Однако такой тариф все равно остается дешевле, чем в Болгарии. Там час после перехода на евро стоит от 45 до 90 гривен. Несмотря на это, парковка в Одессе дороже, чем в соседней Румынии, где в самой дорогой зоне час стоит 35 гривен.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов о новых ценах на парковку и о том, какую сумму они считают приемлемой.

"Золотой" отдых

Для большинства опрошенных одесситов сумма в 60 гривен за один час стоянки оказалась слишком высокой. Горожане подсчитали, что обычная прогулка или отдых на пляже с детьми длится не менее 3–4 часов, что автоматически обходится в две сотни гривен только за право оставить автомобиль. Причем в условиях войны, когда уровень доходов существенно снизился, городские власти должны были бы искать пути для социальных компромиссов.

"Стандартный отдых — это где-то 4 часа. 60 на 4, и это уже вполне нормальная сумма. Я знаю, потому что у моей подруги двое детей, и это сложно. Приехать просто туда погулять — это довольно дорого", — рассказала одесситка Ольга.

Паркування біля моря в Одесі
Ольга о дорогой парковке. Фото: Новини.LIVE

Нехватка средств

Новое повышение тарифов больше всего бьет по карманам незащищенных слоев населения. Одесские пенсионеры откровенно признаются, что такие суммы для них абсолютно непосильны из-за низкого уровня обеспечения.

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"Дорого. Потому что у нас пенсия маленькая, и зарплаты тоже маленькие. Всё дорого. Для пенсионера это дорого", — поделился Виктор.

Паркування біля моря в Одесі
Виктор рассказал, как это повлияло на пенсионеров. Фото: Новини.LIVE

Инфраструктурный хаос

Отдельным триггером для людей стал не только сам тариф, но и организация процесса парковки. Одесситы жалуются, что даже за большие деньги найти свободное место в той же Аркадии или на Фонтане — это квест, который отнимает кучу времени, а в местах, где стоянки закрыли, водителей сразу "встречают" парковочные инспекторы и массово выписывают штрафы за брошенные машины на спусках.

"Пока припаркуешься — 15 минут потратишь, потом пока выедешь — тоже в очереди стоишь 15 минут. Так полчаса не успеешь к морю спуститься и уехать, ну как-то так неразумно. Мы с мужем — два пенсионера, всегда ездили на 12-ю станцию Большого Фонтана, а теперь там ходят и выписывают штрафы", — отметила Наталья Николаевна.

Паркування біля моря в Одесі
Наталья Николаевна о хаотичной парковке. Фото: Новини.LIVE

Недостаток благоустройства

Вопрос "цена-качество" стал главным в критике новых коммунальных решений. Многие автовладельцы не понимают, почему стоимость парковочного места у моря стала вдвое выше стандартного городского тарифа (который составляет 30 гривен в час), если сами площадки практически никак не изменились с точки зрения удобства и безопасности для автомобилей. Одесситы убеждены, что простое установление паркоматов или шлагбаумов не является достаточным основанием для сбора больших средств.

"Парковки никак не благоустроены, я считаю, что это дорого. Если уж берут деньги за парковку, то должны как-то что-то сделать, чтобы там была парковка, а не просто поставить шлагбаум и брать деньги", — сказала одесситка Алина.

Паркування біля моря в Одесі
Алина возмутилась условиями парковок. Фото: Новини.LIVE

Фактор безопасности

Помимо чисто экономических факторов, военные реалии Одессы внесли свой вклад в восприятие ситуации. В условиях регулярных воздушных тревог и ракетных угроз почасовая оплата парковки создает дополнительный стресс. Ведь из-за этого можно заплатить за место и не воспользоваться услугой из-за обстрелов.

"Конечно, это дорого. А если прозвучит тревога и придется бежать через десять минут? Цены не должны повышаться вообще", — заявила Виктория.

Паркування біля моря в Одесі
Виктория о подорожании во время войны. Фото: Новини.LIVE

Цена приемлема

Несмотря на общее недовольство, среди респондентов прозвучали и другие мнения относительно коммерческой составляющей вопроса. Некоторые горожане отмечают, что в масштабах крупного курортного города 60 гривен — это нормальная цена, хотя она и сильно диссонирует с реальными доходами и пенсиями большинства украинцев.

"Ну, я думаю, это не очень много. Но для Украины, так как у нас цены и зарплаты очень низкие, то я думаю, что это очень дорого. Но для такого города, как Одесса, это, я думаю, вполне нормально", — поделилась Светлана.

Паркування біля моря в Одесі
Светлана о ценах в Украине. Фото: Новини.LIVE

Как и в случае с другими вызовами, одесситы демонстрируют трезвый и практичный подход. Однако, если к рискам безопасности общество адаптировалось, то к резкому повышению цен на фоне инфраструктурного хаоса горожане относиться с пониманием не готовы. Новые тарифы воспринимаются обществом как чрезмерные, а отсутствие благоустроенных мест и внезапные штрафы лишь углубляют пропасть между решениями мэрии и реальными потребностями жителей Одессы.

Как сообщали Новини.LIVE, на юге стартует сезон водных развлечений, а аквапарки Одесской и Николаевской областей уже объявили новые тарифы и специальные предложения для посетителей. Этим летом гостям предлагают десятки горок, волновые бассейны, детские городки и VIP-зоны для отдыха. Самые выгодные предложения действуют в начале сезона, а в некоторых заведениях можно приобрести сезонные или месячные абонементы.

Также Новини.LIVE сообщали, что Кабинет Министров включил Одессу в перечень курортно-рекреационных территорий и обновил методику нормативной денежной оценки земель. Ожидается, что благодаря этому городской бюджет ежегодно будет получать около 300 млн грн дополнительных поступлений.

Одесса парковка опрос
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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