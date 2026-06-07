В Одесі піднімуть платежі для бізнесу на узбережжі моря: терміни

Аркадійська алея в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів включив Одесу до переліку курортно-рекреаційних територій та оновив методику нормативної грошової оцінки земель. Очікується, що завдяки цьому міський бюджет щороку отримуватиме близько 300 млн грн додаткових надходжень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Одеса — курортно-рекреаційна територія

За словами Сергія Лисака, завдяки цим змінам в Одесі планують переглянути оцінку земельних ділянок на узбережжі. Насамперед це стосуватиметься готелів, санаторіїв та інших комерційних об'єктів, які працюють у прибережній зоні та отримують прибуток від курортної діяльності.

Наразі частина такого бізнесу сплачує податки за заниженою нормативною оцінкою землі, через що міський бюджет недоотримує кошти.

Скільки грошей отримає бюджет Одеси

За оцінками Міністерства економіки, після впровадження нових підходів Одеса зможе додатково отримувати близько 300 млн грн на рік. Зміни не стосуватимуться власників приватних будинків і квартир. Для них додаткових нарахувань не передбачено.

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Постанова Кабміну набуде чинності наприкінці червня. Після цього місто зможе розпочати підготовку нової технічної документації для проведення нормативної грошової оцінки земель.

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Також Новини.LIVE писали, що аквапарки Одещини та Миколаївщини вже оголосили нові тарифи та спеціальні пропозиції для відвідувачів. Цього літа гостям пропонують десятки гірок, хвильові басейни, дитячі містечка та VIP-зони для відпочинку. Найвигідніші пропозиції діють на початку сезону, а в деяких закладах можна придбати сезонні або місячні абонементи.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що відзавтра, 8 червня, в Одесі зміниться робота громадського транспорту. У місті припинять роботу два автобусні маршрути №110 "Санаторій "Куяльник" — Залізничний вокзал" та автобусний маршрут №288 "Диткомбінат — Західне кладовище".