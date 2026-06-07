В Одессе поднимут платежи для бизнеса на побережье моря: сроки

Аркадийская аллея в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Кабинет Министров включил Одессу в перечень курортно-рекреационных территорий и обновил методику нормативной денежной оценки земель. Ожидается, что благодаря этому городской бюджет ежегодно будет получать около 300 млн грн дополнительных поступлений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Одесса - курортно-рекреационная территория

По словам Сергея Лысака, благодаря этим изменениям в Одессе планируют пересмотреть оценку земельных участков на побережье. Прежде всего это будет касаться гостиниц, санаториев и других коммерческих объектов, которые работают в прибрежной зоне и получают прибыль от курортной деятельности.

Сейчас часть такого бизнеса платит налоги по заниженной нормативной оценке земли, из-за чего городской бюджет недополучает средства.

Сколько денег получит бюджет Одессы

По оценкам Министерства экономики, после внедрения новых подходов Одесса сможет дополнительно получать около 300 млн грн в год. Изменения не коснутся владельцев частных домов и квартир. Для них дополнительных начислений не предусмотрено.

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Постановление Кабмина вступит в силу в конце июня. После этого город сможет начать подготовку новой технической документации для проведения нормативной денежной оценки земель.

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