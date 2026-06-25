Ціни на апартаменти в одеській Аркадії здивували одеситів

Готель в Аркадії. Фото: скриншот із Google Maps

Вартість проживання в одному з апартаментів біля моря в Аркадії сколихнула соцмережі. За сім днів відпочинку для двох осіб назвали суму майже 130 тисяч гривень. Такі ціни здивували користувачів, які почали порівнювати відпочинок в Одесі із закордонними курортами. У коментарях люди активно обговорюють, чи відповідає така вартість рівню послуг.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Скільки коштує

Під час візиту до комплексу в Аркадії автор відео попросив розрахувати вартість проживання для двох осіб на сім днів із початку місяця. Працівниця рецепції повідомила, що апартаменти категорії Superior на такий період коштуватимуть близько 18,5 тисячі гривень за добу. Таким чином, тижневий відпочинок обійдеться приблизно у 129,5 тисячі гривень. До вартості входять сніданки.

Також відвідувач уточнив можливість розміщення сім’ї з двома дітьми та поцікавився цінами на апартаменти інших категорій.

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Реакція мережі

Після публікації відео користувачі почали активно обговорювати вартість проживання. Багато хто вважає, що такі ціни не відповідають нинішнім реаліям та є зависокими для відпочинку в Одесі. Частина людей порівнювала місцеві пропозиції з популярними закордонними напрямками.

"Це не дорого.... Це ДО***!!!", — йдеться в одному з коментарів.

Коментар під відео. Фото: скриншот із соцмереж

Інші коментатори також зазначали, що за схожі гроші можна організувати відпочинок за кордоном. У дописах часто згадували Єгипет, Туреччину та країни Перської затоки.

"Майже задарма, у дубаях дешевше буде. А в Єгипті за 25 тис 2 тижні на двох", — написав інший коментатор.

Одесити про ціни. Фото: скриншот із соцмереж

У коментарях також лунали питання про те, як формується така вартість проживання. Деякі користувачі дивувалися майже порожній території комплексу на відео та жартували, що високі ціни можуть бути однією з причин невеликої кількості гостей.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кабінет Міністрів включив Одесу до переліку курортно-рекреаційних територій та оновив методику нормативної грошової оцінки земель. Очікується, що завдяки цьому міський бюджет щороку отримуватиме близько 300 млн грн додаткових надходжень.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі збільшили кількість пляжів, які готові приймати відпочивальників. Станом на зараз 27 ділянок узбережжя пройшли перевірку та отримали акти готовності. На цих локаціях облаштовані необхідні умови для порятунку людей. Водночас у місті нагадують, що через війну небезпека на узбережжі залишається.