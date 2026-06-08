Пляжний сезон в Одесі: температура моря на узбережжі сьогодні

Дівчинка купається у морі. Фото: Новини.LIVE

Температура морської води біля узбережжя Одеси сьогодні, 8 червня, становить +17...+18 °С. Водночас у місті прогнозують до +25 °С та погоду без істотних опадів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Допис Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Фото: скриншот з facebook

Погода в Одесі на 8 червня

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +17...+19 °С, а вдень підніметься до +23...+25 °С.

Водночас температура морської води біля узбережжя залишатиметься на рівні +17...+18 °С.

На узбережжі прогнозують західний вітер швидкістю 6–11 м/с та легке хвилювання моря. За даними синоптиків, рівень моря перебуватиме в безпечних межах, а погодні умови будуть сприятливими для відпочинку.

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Прогноз погоди в Одеській області на 8 червня

По Одеській області 8 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність. У деяких районах можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 °С, вдень — від +23 до +28 °С.

На автошляхах Одещини вночі та вранці місцями можливий серпанок із видимістю 1-2 кілометри.

Синоптики також попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки в окремих районах області. У Чорноморську прогнозують надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі перед початком пляжного сезону водолази почали обстежувати морське дно та прибирати небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Так, рятувальники дістають уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматуру, скло та інше сміття.

Також Новини.LIVE писали, що аквапарки Одещини та Миколаївщини вже оголосили нові тарифи та спеціальні пропозиції для відвідувачів. Цього літа гостям пропонують десятки гірок, хвильові басейни, дитячі містечка та VIP-зони для відпочинку. Найвигідніші пропозиції діють на початку сезону, а в деяких закладах можна придбати сезонні або місячні абонементи.

Окрім цього, одесити та відпочиваючі розповіли журналістам Новини.LIVE, що попри чисельні забруднення, вважають воду у морі безпечною за умови контролю з боку відповідних служб.