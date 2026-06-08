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Главная Одесса Пляжный сезон в Одессе: температура моря на побережье сегодня

Пляжный сезон в Одессе: температура моря на побережье сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 05:33
Пляжный сезон в Одессе: температура моря на побережье сегодня
Девочка купается в море. Фото: Новини.LIVE

Температура морской воды у побережья Одессы сегодня, 8 июня, составляет +17...+18 °С. В то же время в городе прогнозируют до +25 °С и погоду без существенных осадков.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Сообщение Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Фото: скриншот с facebook

Погода в Одессе на 8 июня

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °С, а днем поднимется до +23...+25 °С.

В то же время температура морской воды у побережья будет оставаться на уровне +17...+18 °С.

На побережье прогнозируют западный ветер скоростью 6-11 м/с и легкое волнение моря. По данным синоптиков, уровень моря будет находиться в безопасных пределах, а погодные условия будут благоприятными для отдыха.

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Прогноз погоды в Одесской области на 8 июня

По Одесской области 8 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 °С, днем — от +23 до +28 °С.

На автодорогах Одесской области ночью и утром местами возможна дымка с видимостью 1-2 километра.

Синоптики также предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности в отдельных районах области. В Черноморске прогнозируют чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

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Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе перед началом пляжного сезона водолазы начали обследовать морское дно и убирать опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Так, спасатели достают обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматуру, стекло и прочий мусор.

Также Новини.LIVE писали, что аквапарки Одесской и Николаевской областей уже объявили новые тарифы и специальные предложения для посетителей. Этим летом гостям предлагают десятки горок, волновые бассейны, детские городки и VIP-зоны для отдыха. Самые выгодные предложения действуют в начале сезона, а в некоторых заведениях можно приобрести сезонные или месячные абонементы.

Кроме этого, одесситы и отдыхающие рассказали журналистам Новини.LIVE, что несмотря на многочисленные загрязнения, считают воду в море безопасной при условии контроля со стороны соответствующих служб.

Черное море Новости Одессы прогноз погоды температура
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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