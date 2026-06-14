Зсуви на Одещині: з’явились кадри з Санжійки та Чорноморська

Масштабний зсув у Санжійці. Фото: кадр з відео

На узбережжі Одещини продовжують руйнуватися схили. У соцмережах з'явилися свіжі відео із Санжійки та Чорноморська, на яких видно нові обвали ґрунту та руйнування берегової лінії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на користувачів соцмереж.

Зсув у Санжійці став ще більшим

На нових кадрах із Санжійки видно, що частина узбережжя знову обвалилася. На схилі утворилися свіжі урвища, а великі маси ґрунту сповзли у бік моря. Санжійка вже багато років залишається однією з найбільш проблемних ділянок узбережжя Одещини. Через постійне підмивання берегів морем та особливості ґрунтів тут регулярно фіксують нові зсуви.



Зсуви у Чорноморську

Схожі процеси зафіксували й у Чорноморську. На опублікованому відео видно свіжі зсуви на прибережних схилах та ділянки, де берег продовжує руйнуватися.

Узбережжя Одещини: зсуви ширяться

Зазначимо, що у різні роки подібні зсуви фіксували:

у Лузанівці;

в Аркадії;

у районі Таїрова;

на 13-й і 16-й станціях Великого Фонтану

Чорноморську

Чорноморці

Санжійці.

Зокрема, нещодавно великий обвал зафіксували у Санжійці, де цілий пласт ґрунту сповз до моря. Проблеми також регулярно виникають у районі Чорноморська та Чорноморки, де схили вже давно є аварійними. Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Чорноморці схил, який не укріплювали понад десять років, може обвалитися. Йдеться про пляж у Чорноморці, який закритий ще з 2013 року, але за цей час не провели жодних робіт з укріплення узбережжя.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині зафіксували масштабний зсув ґрунту в прибережній зоні. У Чорноморську частина вулиці разом із будинками буквально сповзла вниз до моря. На місці дороги утворилося велике урвище. Люди кажуть, що руйнування виглядає як катастрофа.

Крім цьго, Новини.LIVE інформували, що схили почали рухатися і в Одесі. Нові провали та тріщини останніми місяцями фіксують одразу у кількох районах міста: від Гагарінського плато та узбережжя Великого Фонтану до спуску Марінеска. Частина проблемних ділянок розташована поруч із висотними забудовами, дорогами та навіть трамвайними коліями.