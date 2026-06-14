Оползни на Одесчине: появились кадры из Санжейки и Черноморска

Масштабный оползень в Санжейке. Фото: кадр из видео

На побережье Одесской области продолжают обрушаться склоны. В соцсетях появились свежие видео из Санжейки и Черноморска, на которых видны новые оползни и разрушения береговой линии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пользователей соцсетей.

Оползень в Санжейке стал еще больше

На новых кадрах из Санжейки видно, что часть побережья снова обрушилась. На склоне образовались свежие обрывы, а большие массы грунта сползли в сторону моря. Санжейка уже много лет остается одним из самых проблемных участков побережья Одесской области. Из-за постоянного подмывания берегов морем и особенностей почв здесь регулярно фиксируются новые оползни.

Оползни в Черноморске

Подобные процессы зафиксировали и в Черноморске. На опубликованном видео видны свежие оползни на прибрежных склонах и участки, где берег продолжает разрушаться.

Побережье Одесской области: оползни распространяются

Отметим, что в разные годы подобные оползни фиксировали:

в Лузановке;

в Аркадии;

в районе Таирова;

на 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана

Черноморске

Черноморке

Санжейке.

В частности, недавно крупный обвал зафиксировали в Санжейке, где целый пласт грунта сполз к морю. Проблемы также регулярно возникают в районе Черноморска и Черноморки, где склоны уже давно находятся в аварийном состоянии. Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Черноморке склон, который не укрепляли более десяти лет, может обрушиться. Речь идет о пляже в Черноморке, который закрыт еще с 2013 года, но за это время не было проведено никаких работ по укреплению побережья.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области зафиксировали масштабный оползень в прибрежной зоне. В Черноморске часть улицы вместе с домами буквально сползла вниз к морю. На месте дороги образовался большой обрыв. Люди говорят, что разрушение выглядит как катастрофа.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что склоны начали сдвигаться и в Одессе. Новые провалы и трещины в последние месяцы фиксируются сразу в нескольких районах города: от Гагаринского плато и побережья Большого Фонтана до спуска Маринеска. Часть проблемных участков расположена рядом с высотными застройками, дорогами и даже трамвайными путями.