Цены на апартаменты в одесской Аркадии удивили одесситов

Отель в Аркадии. Фото: скриншот из Google Maps

Стоимость проживания в одном из апартаментов у моря в Аркадии всколыхнула соцсети. За семь дней отдыха для двух человек назвали сумму около 130 тысяч гривен. Такие цены удивили пользователей, которые начали сравнивать отдых в Одессе с зарубежными курортами. В комментариях люди активно обсуждают, соответствует ли такая стоимость уровню услуг.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

Сколько стоит

Во время визита в комплекс в Аркадии автор видео попросил рассчитать стоимость проживания для двух человек в семь дней с начала месяца. Работница рецепции сообщила, что апартаменты категории Superior на такой период будут стоить около 18,5 тысяч гривен в сутки. Таким образом, недельный отдых обойдется примерно в 129,5 тысяч гривен. В стоимость входят завтраки.

Посетитель уточнил возможность размещения семьи с двумя детьми и поинтересовался ценами на апартаменты других категорий.

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Реакция сети

После публикации видео пользователи начали активно обсуждать стоимость проживания. Многие считают, что такие цены не соответствуют нынешним реалиям и слишком высоки для отдыха в Одессе. Часть людей сравнивала местные предложения с популярными зарубежными направлениями.

"Это не дорого.... Это ДО***!!!", — говорится в одном из комментариев.

Комментарий под видео. Фото: скриншот из соцсетей

Другие комментаторы также отмечали , что за схожие деньги можно организовать отдых за границей. В сообщениях часто упоминали Египет, Турцию и страны Персидского залива.

"Почти даром, в дубаях дешевле будет. А в Египте за 25 тыс. 2 недели на двоих", — написал другой комментатор.

Одесса о ценах. Фото: скриншот из соцсетей

В комментариях также звучали вопросы, как формируется такая стоимость проживания. Некоторые пользователи удивлялись почти пустой территории комплекса видео и шутили, что высокие цены могут быть одной из причин небольшого количества гостей.

Как сообщали Новини.LIVE , Кабинет Министров включил Одессу в перечень курортно-рекреационных территорий и обновил методику нормативной денежной оценки земель . Ожидается, что благодаря этому городской бюджет будет ежегодно получать около 300 млн грн дополнительных поступлений.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе увеличили количество пляжей, готовых принимать отдыхающих . На данный момент 27 участков побережья прошли проверку и получили акты готовности. На этих локациях оборудованы необходимые условия для спасения людей. В то же время в городе напоминают, что из-за войны опасность на побережье остается.