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Головна Одеса Море біля Одеси знову охололо: прогноз погоди на неділю

Море біля Одеси знову охололо: прогноз погоди на неділю

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 18:23
Погода в Одесі та області 12 липня: якою буде температура моря
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 12 липня, в Одесі та Одеській області очікується тепла, але нестійка погода. Повітря прогріється до +27 °C, однак Чорне море залишиться значно прохолоднішим. У другій половині дня місцями по області можливі короткочасні дощі та грози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі на 12 липня

В Одесі прогнозують мінливу хмарність. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме +15...+17 °C вночі та +25...+27 °C вдень. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Попри теплу погоду, температура морської води залишиться на рівні +19...+20 °C, тому море буде відчутно прохолоднішим за повітря.

Погода на Одещині 12 липня

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Уночі переважно без істотних опадів, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

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Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °C, удень — +25...+30 °C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. На автошляхах області видимість буде доброю.

Прогноз на узбережжі Одещини

Вздовж узбережжя Одеської області істотних опадів не очікується. Вітер уночі буде південно-західним, а вдень змінить напрямок на північно-західний зі швидкістю 6-11 м/с. Уночі прогнозують помірне хвилювання моря, через що синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Вдень хвилювання стане легким, а рівень моря залишатиметься безпечним. Температура повітря вздовж узбережжя становитиме +15...+20 °C вночі та +24...+29 °C вдень. Морська вода прогріється до 19–20 °C.

Погода найближчими днями

За прогнозом синоптиків, до 15 липня погодні умови на Одещині суттєво не зміняться. Область і надалі перебуватиме під впливом поля зниженого атмосферного тиску.

Очікується мінлива хмарність, періодичні короткочасні дощі та грози. Температура повітря найближчими днями не перевищуватиме +30 °C, а морська вода утримуватиметься в межах +19...+21 °C.

Море біля Одеси знову охололо: прогноз погоди на неділю - фото 1
Температура на Одещині у найближчі дні. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Завдяки опадам поступово знижуватиметься і пожежна небезпека. За прогнозом на 12 липня, в Одесі та Білгороді-Дністровському вона відсутня, середній рівень очікується у Болграді, Любашівці та Сараті, високий — в Ізмаїлі, а надзвичайний зберігатиметься у Роздільній, Затишші, Сербці, Чорноморську та Вилковому. Синоптики закликають жителів області й надалі бути обережними з відкритим вогнем, особливо в природних екосистемах.

Море біля Одеси знову охололо: прогноз погоди на неділю - фото 2
Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Раніше Новини.LIVE писали, що висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Окрім цього, варто додати, що на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. Винайняти однокімнатну квартиру зараз коштує 13 тисяч гривень. Вартість оренди двокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири здають у середньому за 25 тисяч гривень на місяць. Так, на оренду квартири у житловому комплексі "Восьма Перлина", що розташований за кілька хвилин від Аркадії, у туристки пішло 26 600 гривень за два тижні.

вода Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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