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Головна Одеса На море в Одесі краще не йти: грози та дощ накриють регіон

На море в Одесі краще не йти: грози та дощ накриють регіон

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 18:48
Погода в Одесі та області 11 липня: грози і пожежна небезпека
Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

11 липня в Одеській області очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують дощі, грози та оголосили жовтий рівень небезпечності через грозові явища. Водночас у кількох районах області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Якою буде погода

За прогнозом синоптиків, 11 липня в Одеській області буде мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий дощ, очікуються грози. Вітер вночі буде північно-західний, 5–10 м/с, удень зміниться на південно-західний зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 12–17°, удень — 25–30°. Видимість на автошляхах буде доброю.

В Одесі також прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ і грозу. Температура повітря вночі становитиме 15–17°, удень — 25–27°, а морська вода прогріється до 19–20°.

Оголосили жовтий рівень

Через грози в Одесі та області на 11 липня оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Погіршення погодних умов може ускладнити рух транспорту та перебування на відкритій місцевості.

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Де найвищий ризик пожеж

За прогнозом пожежної небезпеки, надзвичайний рівень очікується в районах Затишшя, Роздільної, Сербки, Чорноморська та Вилкового. Високий рівень прогнозують в Ізмаїлі, середній — у Любашівці, Сараті та Болграді. Водночас в Одесі та Білгороді-Дністровському пожежна небезпека відсутня.

Як повідомляли Новини.LIVE, висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE писали про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Одеса Чорне море прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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